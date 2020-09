GOLFENTUSIASTER: Göran Zachrisson og Viktor Hovland. Nå er begge klare for US Open. Den svenske TV-legenden skal følge den fra kjøkkenet hjemme i Djursholm. Foto: NTB scanpix

Svensk TV-legende om Hovland: – Trodde aldri dette skulle komme fra Norge

Det er mer enn 50 år siden Göran Zachrisson (82) kommenterte sin første major i golf på svensk TV. Nå gleder han seg over at nabolandet har fått fram Viktor Hovland (22) og andre toppspillere.

– Jeg trodde aldri nordmennene skulle komme fram med så bemerkelsesverdige golfspillere, sier Zachrisson til VG på telefon fra kjøkkenet hjemme i Djursholm.

Derfra skal han følge denne ukens US Open, som ble utsatt tidligere i år på grunn av coronaen, men nå er det klart for utslag på Winged Foot Golf Club i Mamaroneck i staten New York.

– Det ble jo ikke spilt så mye golf i Norge da jeg startet opp. Du må ha baner å slå på, og Norge er på en måte ikke bygd for golf. Det var også en elitistisk sport den gang. Det var baner bare i Oslo og ved andre store byer.

– Hva synes du om at Norge nå har fått fram flere gode herrespillere?

– Jeg trodde aldri dette skulle komme fra Norge. Men Norge er utrolig bra på å få fram dyktige idrettsfolk som vinner. Jeg har en stor beundring for hva Norge klarer.

– Hva synes du om Norge nå har bedre golfspillere enn Sverige?

– Det liker jeg selvfølgelig dårlig! Men vi får skylde på oss selv. Da jeg kjørte alpint, var det aller morsomst da jeg kjørte mot nordmennene. Da ville jeg vinne. Det handler jo om å slå Norge!

Viktor Hovland hadde en fantastisk US Open i 2019. Han var fortsatt amatør den gang, men tok en oppsiktsvekkende 12. plass og spilte bedre enn noen amatør noen gang har gjort i denne tradisjonsrike turneringen. I sin første proffsesong spilte han så bra at han kom med i sesongfinalen Tour Championship.

– Den 12.-plassen i US Open i fjor ga ham en kolossal energi til en god debutsesong som amatør. Nå gjelder det å komme videre. Det er ikke lett. Men Viktor Hovland kan nå så langt som helst – og vinne turneringer. Det må ligge i et menneske evnen til å vinne. Han har det i seg. På samme måte som nordmenn i alpint og langrenn.

GÅR UT SAMMEN: Viktor Hovland og Rickie Fowler. Foto: Thomas Nilsson / VG

Göran Zachrisson har – etter en liten oppvarming – kommet i siget. Han forteller om det spesielle med US Open:

– US Open har en spesiell status. Derfor preger det spillerne. Du vet at hvis du skal sette en tre meter lang putt for å vinne US Open, så føles det over hele kroppen og i hodet og overalt.

– Liker du US Open?

– Jeg synes banene var for vanskelige i starten. Banene var så trange og besværlige at det ikke var morsomt. Dagens US Open er noe helt annet. Banene er som ellers, men det er altså presset som er så spesielt.

Zachrisson innrømmer at han ikke husker når han kommenterte US Open første gang. Ifølge Wikipedia kommenterte han The Open første gang i 1966. Han ble etter hvert hentet over fra SVT og til Viasat. Han har også vært golfskribent i en rekke tidsskrifter, blant annet Golf Digest. Og utenfor golfen er han blant kjent for et legendarisk intervju med Zlatan Ibrahimovic i 2012.

– Det er selvfølgelig ikke det samme nå som jeg ikke er til stede. Jeg skal følge med, men jeg vil prioritere promenad med hunden – om den vil ut!

Galina Gabalova Hovland skal heller ikke være til stede på US Open, som hun var det på 2019-utgaven på Pebble Beach, i det som skulle bli sønnens siste turnering som amatør. Nå skal mamma følge med hjemme fra Oslo.

– Hvorfor har Viktor kommet så langt?

– Fordi han har ønsket det nok, svarer hun.

– Han har jobbet hardt for å få det til. Han har trent godt.

Mamma Hovland innrømmer at hun aldri hadde trodd at Viktor Hovland skulle komme på et så høyt nivå.

– Er det de russiske genene?

– Jeg vet ikke! Jeg er russisk, faren er norsk.

– Snakker dere mye sammen?

– Ja, nesten hver dag. Han sender meldinger og ringer ofte. Men han er selvfølgelig opptatt og har mye å passe på. Det er ikke alltid han har tid.

– Har du brukt mye tid på hans golfkarriere?

– Ja, jeg har gått mange runder på golfbanene. Han måtte jo kjøres rundt. Jeg heiet på ham hver gang han spilte. Men jeg kan jo ikke lenger gi ham noen tips om golfspillet.

Vårt intervju skifter plutselig fra norsk til russisk.

– Hvordan vil du beskrive Viktor?

– Han er et godt menneske, ansvarsfull og perfeksjonist på noen områder, som i golf.

– På hvilke områder er han ikke perfeksjonist?

– Haha, nei, det vet jeg ikke lenger. Han flyttet jo til Amerika allerede rett etter videregående, forteller mamma.

– Hvordan tror du det går i US Open?

– Jeg håper det går bra. Men for meg som mamma er han selvfølgelig best uansett om han kommer på sisteplass.

PS: Hovland skal gå ut sammen med Rickie Fowler og Matthew Wolff de to første dagene av US Open.

Publisert: 17.09.20 kl. 09:26 Oppdatert: 17.09.20 kl. 09:37