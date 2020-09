SKAL RUSTES OPP: Det planlegges å brukes 650 millioner kroner på å ruste opp dagens Granåsen frem mot VM i 2025. Til høyre er side 80 i den hemmelige «host contract» mellom FIS, NSF og Trondheim kommune. Foto: Ole Martin Wold/NTB og faksimile Host Contract

Se oversikt: Hemmelig kontrakt avslører «kjønnsvekting» av VM-grener

Når Trondheim arrangerer ski-VM i 2025, så settes verdien av renn der kvinner deltar generelt lavere enn renn der herrer deltar.

Det viser en oversikt i den hemmelige kontrakten mellom Det internasjonale skiforbundet (FIS), Norges Skiforbund og Trondheim kommune, som VG har fått tilgang på.

Partene har vært enige om å holde den 89 sider lange «host contract» hemmelig, som etter planen skal signeres først på lørdag.

Samme dag vil deretter FIS formelt gi Trondheim retten til å arrangere VM om snaut fem år.

I avtalen avtalefestes det at den norske VM-arrangøren får retten til billettinntekter fra vanlige tilskuere, samt at selskapet får et bidrag på 136 millioner kroner fra FIS.

Samtidig overføres en rekke rettigheter til FIS og deres partnere, som også har skriftlig nedfelt en rekke formelle krav til arrangørselskapet i Trondheim. Det handler om alt fra antall hotellrom som skal reserveres FIS sine gjester, til hvordan Trondheim skal regulere reklameboards i nærheten av byens VM-arenaer om fire og et halvt år.

På side 80 lyder overskriften «Verdi av løp/fradrag». Deretter står det «Nordisk 2025-verdier»:

På toppen av listen ruver hopp i stor bakke for herrer. Deretter følger en rekke andre herreøvelser.

I bunnen av lista ligger fire kvinneøvelser med én prosents verdi:

Hopp, kvinner lagkonkurranse

Kvinnenes 10 km. langrenn

Kvinnenes lagsprint i langrenn

Kvinnenes kombinertkonkurranse

– Verdisettingen av de ulike øvelsene har ingen praktiske konsekvenser, annet enn ved en eventuell avlysning. Norge får betalt et fastbeløp av FIS uavhengig av denne verdisettingen, for å arrangere VM. Dette beløpet er 13,3 millioner sveitserfranc, med dagens kurs 136 millioner norske kroner. Dette er en stor andel av VM budsjett i Trondheim. Verdifastsettingen er basert på det internasjonale markedet og vil variere fra land til land, sier skipresident Erik Røste til VG.

FIS-TOPP: Erik Røste er norsk skipresident og medlem av FIS-styret. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Han er også styremedlem i FIS og skal sette signaturen sin på kontrakten om få dager. Foruten én kvinnelig utøverrepressentant, består det valgte FIS-styret utelukkende av menn.

Da VG blant annet spør om oversikten må kunne sees på som en verdivurdering av hver enkelt skigren rent markedsmessig, svarer Røste:

– Jeg kjenner ikke bakgrunnen for denne vurderingen, men vil tro at dette er styrt av interessen i det internasjonale TV-markedet.

I Trondheim sitter rådmann Morten Wolden. Han har vært svært sentral i fremforhandlingen av den kontrakten som formannskapet i byen skal ta stilling til torsdag ettermiddag.

Den korte tiden politikerne får til å vurdere kontrakten, samt at den er hemmeligstemplet, har ført til kritikk den siste tiden.

Wolden har ikke inngående kjennskap til vektingen av de ulike VM-grenene:

– Men jeg har oppfattet at det er en «verdi» som Infront (internasjonalt rettighetsselskap) har satt på øvelsene dersom noen av øvelsene av en eller annen grunn skulle falle ut, sier han.

Wolden tilføyer at han «ikke oppfatter at dette har noe med verdsetting av kvinner å gjøre, men en teknisk beregning som selskapet har gjort».

Både Røste og Wolden er tydelige på at vektingen VG i dag presenterer, ikke reflekteres i premiepenger til deltakerne i VM.

– Premiepenger i VM fordeles på samme måte som premiepenger i World Cup. Her har det i mange år vært likt for kvinner og menn på herresiden i langrenn, mens det har vært noe forskjell i hopp og kombinert. Spesielt kvinnekombinert er jo en fersk øvelse. I VM i Trondheim blir det også like premiepenger for menn og kvinner i hopp og kombinert, sier Wolden.

Røste sier at det vil fastsettes et minimumsnivå for premiepenger høsten 2023.

– Dette deles mellom FIS og arrangøren. Så er det helt opp til den enkelte arrangør å fastsette premiepengene. For VM i 2025 er det helt åpenbart at det vil være like pengepremier i samme gren for både damer og herrer, sier han til VG.

Ski-VM i 2025 har et kostnadsanslag på 1,25 milliarder kroner. Staten bidrar med 180 millioner av denne summen. Trondheims politikere tar endelig stilling til den kontrakten VG publiserer i dag på torsdag.

Slik er VM-konkurransene under Trondheim 2025 vektet i kontrakten. Herreøvelsene er fetet ut for å synliggjøre forskjellen på kjønn:

Hopp, stor bakke herrer - 15 prosent

Hopp lagkonkurranse storbakke, herrer - 12,5 prosent

Hopp normalbakke herrer - 7,5 prosent

Herrenes 5-mil langrenn - 7,5 prosent

Herrestafetten langrenn - 7,5 prosent

Mixed lagkonkurranse hopp - 6 prosent

Lagkonkurranse kombinert herrer - 5 prosent

Stor bakke kombinert herrer - 5 prosent

Herrenes jaktstart i langrenn - 4 prosent

Kvinnestafett i langrenn - 3 prosent

Kvinnenes 30 kilometer fellesstart, langrenn - 3 prosent

Herrenes 15 km langrenn - 2,5 prosent

Herresprint langrenn - 2,5 prosent

Herrenes langsprint langrenn - 2,5 prosent

Normalbakke kombinert herrer - 2,5 prosent

Kombinertsprint herrer, normalbakke - 2,5 prosent

Kvinnenes 7,5 km jaktstart - 2,5 prosent

Hopp, kvinner stor bakke 2,5 prosent

Hopp kvinner normalbakke 1,5 prosent

Kvinnesprint langrenn 1 prosent

Hopp, kvinner lagkonkurranse - 1 prosent

Kvinnenes 10 km. langrenn - 1 prosent

Kvinnenes lagsprint i langrenn - 1 prosent

Kvinnenes kombinertkonkurranse - 1 prosent

Sum: 100 prosent.

Publisert: 30.09.20 kl. 09:42