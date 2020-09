TUNGE TAK: Olaf Tufte (44) mener det er overordnet viktig å skyte inn kvalitetstrening i «banken» de neste 10 månedene frem til OL neste år – hvis han skal være i stand til å ro i sine syvende sommerleker. Bildet er fra Årungen i april i år. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Tufte frykter EM kan gi OL-smell

Olaf Tufte (44) vet fortsatt ikke om han kan satse mot sitt syvende OL, men frykter at deltagelse i EM neste måned kan påføre ham og Norges dobbeltfirer en smell og nedtur i de utsatte Tokyo-lekene neste år.

– Det jeg er mest skeptisk til er de nest 10 månedene med trøkk. Dette er en lagbåt med forskjellige individuelle behov. Motivasjonen svinger. Jeg vet hvor mye som kreves for å være på hugget, svarer Olaf Tufte på spørsmål om de mest alvorlige slagsidene ved å si ja til EM 9. til 10. oktober.

Mesterskapet skal arrangeres i polske Poznan. Det skulle opprinnelig ha vært tidligere i sommer, men ble utsatt på grunn av coronaviruset. Landslagstrener Johan Flodin, alle landslagsroerne og ro-forbundets styre og administrasjon har i lengre tid veid for og mot: Dra eller ikke dra?

Stadige endringer når det gjelder smitte, krav til vern og karantene har ført til utsettelse av en beslutning. I forrige uke håpet Johan Flodin at den ville kunne tas tirsdag denne uken. Torsdag sier Olaf Tufte at en avgjørelse fortsatt sitter langt inne. For egen del, og på vegne av «fireren», er det imidlertid ikke hvor vidt de må sitte 10 dager i karantene i Polen før mesterskapet – og like lenge etter – som opptar ham mest.

Landslagets åtte roere Rolandslaget – kalt OL/PL-gruppen – består av åtte roere: Are Strandli, Birgit Skarstein, Erik Solbakken, Kjetil Borch, Kristoffer Brun, Martin Helseth, Olaf Tufte og Oscar Stabe Helvig Vis mer

– Beslutningen burde vært tatt for lenge siden. Dette er ikke en heldig situasjon. Meningene skifter med værvarselet, endringer når det gjelder covid-19 – og det kan være lurt å se på hvilke erfaringer man gjør under U23-EM i Duisburg, sier han.

Foran mesterskapet i Tyskland hadde noen av Norges uttatte roere gjennomført den siste treningsøkten før avreise og klargjort båtene for frakt til Duisburg, da Norges roforbunds styre vedtok å trekke norsk deltagelse.

Olaf Tufte sier at «vi» må se på det store bildet med hensyn til OL. Det er snakk om ett år, 10 måneder, økonomi, helse og risiko. Han «har noen klare meninger om det» – hans hovedanliggende følger her:

– Av erfaring klapper man litt sammen etter sesongens siste mesterskap. Man vil gjerne treffe venner man ikke har sett på en stund og slappe av. Det tar litt tid før man igjen er klar for å yte på en treningssamling. Etter EM vil det ikke være tid til det, sier han.

Få uker etter Poznan-EM skal ro-landslaget med alle OL-håpene og Birgit Skarstein (31) – gullfavoritt i Paralympics i Tokyo etter OL – til Portugal for å starte OL-oppkjøringen. Startdatoen for det er 3. november.

– Skal jeg være med de 10 månedene, må det bygges opp en «sikkerhetsbank». Da nytter det ikke å gå med hendene i lommen og subbe rundt, understreker Norges dobbelte OL-gullvinner med tanke på at det fra oktober i år til antatt OL-start i juli neste er 10 måneder.

Olaf Tuftes hverdag består stort sett av trening, blant annet ror han på Årungen fem dager i uken, sykler og trener hjemme på gården sin. Her lurer han Nils-Ingar Aadne med på en økt:

Han påpeker at roerne i likhet med alle andre siden corona «stengte» Norge for seks måneder siden, har vært gjennom «en ekstremt spesiell sesong». Han mener at alle har taklet det bra, samtidig som «det svinger». Det har tidvis vært frustrerende å leve og trene med og i det uvisse.

– Det koster mye, sier Olaf Tufte.

– Vi har vært flinke og holdt trøkket. Men det koster også. Skal vi lykkes i OL, er spørsmålet hva som er det beste. Er det å være med i den ene regattaen, spør Olaf Tufte med tanke på en helg bak årene i Poznan om fire uker.

Det har han, de tre andre i dobbeltfireren – og landslagssjef Johan Flodin – til nå ikke et fullgodt svar på. Det som er sikkert, er at Olaf Tufte neste helg (18.-20. september) skal ro NM – i singlesculler lørdag og sammen med klubbkamerat Kjetil Borch fra Horten Roklubb (som også er NM-arrangør) i dobbel søndag.

– Når vil du gi beskjed om du skal være med i OL?

– Når jeg vet at jeg har muligheten til å utføre et helt treningsår, uten å sette helse, familie og motivasjon på spill, svarer Olaf Tufte.

– Vil du være med til samlingen i Portugal 3. november?

– Jeg må vente og se. Hvis jeg drar dit, er jeg klar for OL, svarer han.

