I SLAGET: Viktor Hovland hamret løs på dag to av OL-turneringen i golf. Foto: AFP

Sur avslutning for Hovland – fortsatt med i medaljekampen

KAWAGOE (VG) Viktor Hovland (23) har heng på medalje etter to av fire dager av golfturneringen i OL, tross marginer imot på siste hull. Profilen Rory McIlroy (32) og meksikanske Carlos Ortiz (30) kjemper i toppen.

Fredagens runde endte to slag under par for Hovland. Han er dermed fem slag under par totalt etter to dager. Det holder til en 12. plass foreløpig.

Ved 08.30-tiden er Hovland foreløpig tre slag bak medaljeplass, og fire slag bak lederen Carlos Ortiz. Flere av utøverne som kjemper i toppen holder fremdeles på.

Den USA-baserte superstjernen fra Oslo fulgte opp gårsdagens oppløftende OL-premiere med en praktfull start på dag to. Åtte hull ut på runden i Japan hadde Hovland gått fra minus tre til minus syv totalt, og en delt 2. plass.

Golfuttrykk Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par. Vis mer

Storspillet inkluderte en nydelig birdieputt på åpningshullet krydret med en imponerende birdie-trippel på hull fem, seks og syv. En tur i bunkeren på hull ni bidro til dagens første bogey. Deretter ble det par på de neste hullene.

KONSENTRERT: Viktor Hovland forlater her greenen på hull ni på dag to av OL-turneringen på Kasumigaseki Country Club. Foto: Joachim Baardsen, VG

Etter å ha slått ut på hull 15 ble nordmannen og de andre spillerne bedt om å sette seg i klubbhuset på grunn av stormer i området. Det ble en pause på over to timer. Også torsdagens runde ble stoppet av uvær.

Da spillet kom i gang igjen, gikk Hovland par på hull 15, 16 og 17. På siste hull ble det ny bogey for Hovland. Han var svært nære par, men putten gikk ut av koppen. Også på torsdagens runde måtte Hovland ta til takke med bogey på det siste hullet.

I toppen kjemper typer som Rory McIlroy og svenske Alex Norén bak Ortiz.

Kristian Krogh Johannessen (26) startet sin andre runde tre timer etter Hovland. Drammenseren bokførte én over par på dag én. På dag to var han tilbake på par etter én birdie på de tre første hullene. VG oppdaterer Johannessens score etter at han er ferdigspilt.

