HVOR ENDER HAN OPP? Blir han i Cleveland Cavaliers? Drar han til Philadelphia? Houston? Los Angeles? Eller Oakland? Spørsmålene er mange foran denne sommeren, for LeBron James’ del. Foto: Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Toppklubber jakter på LeBron James

Publisert: 22.06.18 19:55

En av tidenes beste basketballspillere, 33 år gamle LeBron James, linkes til flere storklubber i NBA når han nå går inn i sommeren uten klubb.

– Jeg har ikke peiling akkurat nå. Den ene tingen jeg alltid tenker på er familien. Da jeg byttet klubb sist var de mye yngre enn det jeg er nå. Å sette meg ned med familien kommer til å spille en stor rolle for hva jeg bestemmer meg for å gjøre.

Det uttalte «King James» på pressekonferansen etter at Cleveland Cavaliers hadde tapt 0–4 i kamper i finaleserien mot Golden State Warriors.

Finaleserien var LeBrons åttende finale på rad, og hans sjette tap av ni mulige. Kommer LeBron til å finne seg en ny klubb i sommer, 15 år etter han kom inn i serien som en purung 18-åring?

Han startet karrieren i Cavaliers i 2003, og spilte én finaleserie med den Ohio-baserte klubben før han skiftet beite i en kontroversiell overgang til Miami Heat . To titler og to tapte finaleserier i Miami senere gikk han tilbake til Cavaliers, og etter fire år i Cleveland har han vunnet én finale og tapt tre.

Tre-fire alternativer for James

Nå mener flere eksperter at han burde skifte klubb om han ønsker å vinne flere titler. «Umulig med dette elendige Cavaliers-laget» har amerikanske journalister tidligere uttalt.

Av de 30 klubbene i NBA er det tre-fire som stikker ut: bli værende i Cleveland Cavaliers, eller dra til Houston Rockets, Philadelphia 76ers eller Los Angeles Lakers.

Cleveland Cavaliers er stedet han kommer fra (opprinnelig fra Ohio) og klubben som kan tilby han den største og lengste kontrakten – fem år med en verdi på 200 millioner dollar. Philadelphia 76ers er den klubben med flest unge talenter og som har den lyseste fremtiden, samt pengene til å signere James.

LeBron er ikke akkurat fan av Donald Trump ...:

I Los Angeles har LeBron sitt andre hjem, og Lakers har det som kalles «capspace» til overs for å signere James, det vil si at de har nok penger til å signere 33-åringen til en solid kontrakt uten å overskride maksgrensen på penger de kan gi ut til de andre spillerne i klubben. I Houston Rockets kan han spille med sin beste venn i Chris Paul, samt en av ligaens desidert beste i James Harden.

NBA-ekspert: Blir værende

Basketballekspert Arnstein Friling kommenterer basketball for Viasat. Friling tror LeBron, som sett under her avgjør kampen mot Indiana Pacers, blir værende i Cleveland:

– Jeg har på følelsen av at han ender opp der han var, i Cleveland Cavaliers. Han er derfra, og fordi det kan godt hende at Cleveland er i en brukbar posisjon til å være en prima finalekandidat fra Eastern Conference i noen år til. LeBrons hovedmotstander de siste fire årene er Golden State Warriors, og nesten uansett hvilket lag LeBron gikk til, ville likevel Warriors vært klar favoritt, de nærmeste to-tre årene, så lenge Warriors er intakte, sier Friling.

Sett denne? Ingen nordmenn i NBA siden 1989: – Nærmest umulig

LeBron har selv sagt at det ville vært hans største opplevelse på en basketbane å spille i NBA med sin nå-13-år-gamle-sønn. Han kan tidlig komme inn i ligaen om fem år, når LeBron er 38 år. Det tror ikke Friling kommer til å skje.

– Sønnen er åpenbart en talentfull spiller, men han er bare en av 500 000 talenter. Og LeBron er 33 år nå, og har spilt 100 kamper hvert år i 15 strake sesonger, og han har spilt 50 000 kampminutter i full fart, på parkett, med en kropp på 202 cm og 100+ kg, og han har aldri vært skadet. På et eller annet tidspunkt bryter selv supermanns kropp sammen i den grad at han ikke kan drive toppidrett. Den tiden kommer nok før LeBrons sønn eventuelt blir NBA spiller ...