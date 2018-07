Kalla er mye sterkere etter at hun forlot landslaget

Publisert: 01.07.18 09:53

SPORT 2018-07-01T07:53:54Z

TORSBY (VG) Charlotte Kalla (30) valgte å forlate landslaget for to år siden. Nå er hun tilbake. Hun mener årene utenfor har gjort henne mye sterkere.

Da Petter Northug forlot landslaget i 2013 ble det et voldsomt styr. Det gikk mye roligere for seg da svenskenes store kjæledegge, Charlotte Kalla , ville satse for seg selv i 2016.

Hun mener det viktigste med å bryte med landslaget var å få frihet til å gjøre akkurat det hun ville. Hun lagde sitt eget opplegg.

– Alt fokus var på meg, sier Kalla til VG.

Nytt OL-gull

Satsingen var god nok til OL-gull i Pyeongchang. Hun vant 15 kilometer fellesstart med skibytte.

Hun har til sammen tre OL-gull og seks OL-sølv.

– Jeg har lært mye utenfor landslaget. Jeg kan konkurrere mot meg selv. Jeg lurte på hvordan det ville bli med sparring. Men jeg fikk bekreftet at jeg klarte det, sier Kalla og legger til:

– Jeg vet mer hva jeg vil ha inn i min trening. Hvordan jeg vil prioritere tiden min. Det er tydeligere hvilke behov jeg har.

Nå er hun tilbake på landslaget. Hennes personlige trener Magnus Ingesson har blitt landslagstrener.

VG møter svenskene på landslagssamling i Torsby, rundt 17 mil fra Oslo. En eldre dame gikk bort til Kalla for å ta et bilde under et intervju. Kalla er en av de aller største idrettsstjernene i Sverige.

Hun ser deg rett i øynene når hun snakker. Blikket viker så lite at man nesten blir litt satt ut.

– Landslagsløpere er bortskjemte

Ingesson mener det bare var positivt for Kalla å stå utenfor landslaget.

– Hun måtte ta mer ansvar. Hun engasjere seg i hvor vi skulle, hvem som booket hva. Hun har tatt ansvar for egen satsing. Det har vært utrolig viktig, sier Ingesson til VG.

Han mener landslagsløperne blir bortskjemte.

– Alt serveres på landslaget. Det ble en drivkraft for Charlotte å påvirke og ta avgjørelser, sier Ingesson.

Hyller Bjørgen

Solen sto høyt på himmelen i Sverige også, men Kallas brunfarge skyldes visstnok først og fremst det fine været de hadde på samling i Sognefjellet i mai.

Hun blir 31 år i juli. Treneren mener det er en moden dame som tar fatt på en ny VM-sesong.

– Hun har blitt roligere. Tidligere ville hun sammenligne seg med andre, men i disse årene har hun fått ro. Hun vet hva som skal gjennomføres. Hun sammenligner seg ikke med andre. Det har blitt en større trygghet i hele henne, sier Ingesson.

Sveriges langrennsdronning kommer til å savne Marit Bjørgen.

– Det kommer til å bli en veldig annerledes uten Bjørgen. Hun var først mitt idol, så ble hun forbilde, etter hvert kunne jeg utfordre henne. Hun er en stor inspirasjonskilde, sier Kalla.

Samtidig gleder hun seg til å ønske Therese Johaug tilbake.

– Therese er en god venninne. Hun sprer mye energi, det er hennes personlighet. Det har alltid et smil om munnen. Hun er så utrolig positiv og ydmyk. Jeg tror vi får en riktig sugen Therese tilbake, sier Kalla til VG.