TRENINGSRUNDE: Kristoffer Reitan har gått flere treningsrunder på den krevende Shinnecock Hills-banen. Her fra tirsdagens trening. Foto: Thomas Nilsson / VG

Følg Kristoffer Reitan direkte i U.S. Open

Publisert: 14.06.18 14:10

SHINNECOCK HILLS (VG) For første gang i historien deltar en norsk mannlig golfspiller i U.S. Open. VG følger Kristoffer Reitan (20) hull for hull gjennom første konkurransedag.

Etter å ha kvalifisert seg gjennom storspill i en amatørturnering i England tidligere denne måneden er den norske amatøren klar for å måle krefter med de store gutta.

Reitan, som skal gå dagens runde sammen med Luis Gagne fra Costa Rica og amerikanske Cole Miller, starter på hull 1 klokken 14.46 norsk tid.

Den anerkjente golfjournalisten Jason Sobel i Action Network har i forkant av det åpne amerikanske mesterskapet rangert hele det 156 mann store feltet . Han plasserer Reitan på 143. plass. Gagne har han på 131. plass, mens Miller, den eneste profesjonelle spilleren plasseres som nummer 129.

Selv sier Reitan til VG at han har tro på at han kan klare den såkalte cuten , og kvalifisere seg for spill også lørdag og søndag. I så fall må han være minst blant de 78 beste etter dagens og morgendagens runder.

Følg Kristoffer Reitan hull for hull her. Artikkelen oppdateres etter at hvert hull er unnagjort.