Har satset millioner på Lundby-gull i OL

PYEONGCHANG (VG) Maren Lundby (23) falt på trening dagen før OL-rennet, men slapp med skrekken. Satsingen på supertalentet har kostet atskillige millioner kroner.

Sportssjef Clas Brede Bråthen - som fryktet alvorlig kneskade for hoppjenta fra Toten - bekrefter overfor VG at hopp bruker rundt to millioner koner i året på «Lundby-prosjektet». Mandag ettermiddag (kl. 14.30 norsk tid) er drømmen at det belønnes med olympisk gull.

– Vi bruker sikkert to millioner kroner i året på Maren Lundby ., og vi har aldri vært i nærheten av å bruke så mye penger på én enkeltutøver, sier Clas Brede Bråthen.

Teamet til Lundby er Christian Meyer (landslagstrener), Gjermund Lunder (personlig trener) og Alexsander Henningsen (servicemann). De har Lundby som heltidsjobb. I tillegg er Magnus Brevig (Stöckl-assistent og forskningssjef) involvert. I OL er imidlertid også Silje Opseth (18) med på laget. Men hun har ikke verdenscupstatus ennå.

Fakta OL hopp 12. februar: Normalbakke, kvinner. 17. februar: Storbakke, menn. 19. februar: Lagkonkurranse, menn.

Lundby fra Bøverbru påpeker overfor VG at hun er svært takknemlig for de ressursene som er gitt henne over flere år. Hun har svart med en eventyrlig vinter hvor hun har vært i superslag i hver eneste konkurranse – med syv førsteplasser i verdenscupen – og aldri dårligere enn nummer to i noen renn. I tillegg har hun tangert Roar Ljøkelsøy som den mestvinnende norske hopperen i verdenscupen (11 seiere).

– Uten den støtten fra Skiforbundet hadde jeg ikke vært i denne situasjonen nå. Jeg slapp inn på landslaget allerede som 14-åring, og jeg er takknemlig. Nå er jeg veldig dedikert selv, men vi er sammen om dette, og jeg føler at jeg har alt jeg trenger, sier Maren Lundby.

Hun møtte på pressetreff i deltagerlandsbyen i iskalde Sør-Korea søndag med smil om munnen i OL-antrekket. Når VG spør om forventningene foran OL-rennet for kvinner – bare det andre i olympisk historie – smiler hun igjen.

– Formen er bra. Nå handler det bare om å få det ut i konkurransen, sier Lundby.

At hun er utropt til kanskje den største norske gullfavoritten i Pyeongchang-lekene tar hun tilsynelatende med knusende ro:

– Det der snakket går inn det ene øret, og ut det andre. Men det er hyggelig at folk bryr seg og følger med, sier Lundby.

