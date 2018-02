Slik forklarer Norges gulltrener sitt merkelige kallenavn

TRYSIL (VG) Luke Allen (30) er trener for Norges mange OL-medaljehåp i freeski. Her forteller amerikaneren om årsaken til at han går under kallenavnet «Ocho» – «åtte» oversatt fra spansk til norsk.

– Jeg har åtte tær, sier Luke «Ocho» Allen til VG i et intervju foran OL-åpningsseremonien.

Han er fra Colorado. Før han som følge av et par kneskader i 16-årsalderen satset på en karriere som trener, gikk han på en vintersportsskole i Park City i Utah.

I Sotsji-OL var han trener for freeskierne fra De britiske jomfruøyene og en amerikansk halfpipekjører. Et halvt år senere ansatte tidligere sportssjef Christopher Frankum ham som trener for Norges freeskiere.

I Pyeongchang er i alle fall Øystein Bråten, Johanne Killi og Tiril Sjåstad Christiansen medaljekandidater i slopestyle. Luke «Ocho» Allen mener «resten av våre gutter» – Ferdinand Dahl, Christian Nummedal og Felix Stridsberg Usterud – kan yppe seg i toppen av resultatlisten (finalen kvinner 17. februar, menn 18. februar).

– Johanne har aldri stått bedre på ski, Tiril er sterk og teknisk god, railene (gelenderhindrene) i OL-løypa passer Øystein godt; han er absolutt en medaljekandidat. Resultatene for de andre denne sesongen tilsier topp fem til 10, sier Luke Allen – før han tar av seg joggeskoene.

Hans bare føtter har åtte tær. Fra 15 års alder har han derfor, kort og godt, gått under navnet «Ocho». Det plager ham ikke. Snarere tvert imot. Han har moro av å gå i sandaler og flip-flops, for å se hvordan folk reagerer.

– Jeg er født klumpfot (clubfoot). Men jeg var på ski som toåring. Foreldrene mine var veldig opptatt av at uhell («misfortunes») ikke skulle være til hinder for meg i livet mitt, sier «Ocho».

Han har så si ingen bevegelighet i anklene. Det er dager med smerter, og morgener han har problemer med å komme seg opp. Men han er stort sett på ski hver dag for å følge opp Norges gullhåp i bakken.

– Noen ganger er det litt vanskelig å stå oppreist. Det er gode og dårlige dager. Det plager meg ikke. Jeg er født slik, og det er ikke noe jeg er redd for eller noe jeg er opptatt av, svarer han på VGs spørsmål om det på noe vis er plagsomt.

– For meg er det helt normalt, sier Luke Allen som har levd med kallenavnet «Ocho» i 15 år.

