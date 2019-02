ROLLEBYTTE? Lionel Messi klemmer Luka Modric, mannen som ble kåret til verdens beste spiller i 2018, etter 1-1 på Camp Nou. Skal Messi bli best igjen, må nok Barcelona gå lenger enn kvartfinale i Champions League. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Kan verdens beste bli verdens beste igjen?

(Barcelona – Real Madrid 1–1) Han er verdens suverent beste spiller, men ikke blitt kåret til dét siden 2015. De neste månedene har Lionel Messi (31) sjansen igjen.

Han satt småskadet på benken i en time da Barcelona måtte nøye seg med 1–1 hjemme mot Real Madrid i den første av to cupsemifinaler. Barca har vunnet cupen fire år på rad, og gjør det selvsagt gjerne en femte gang, men spørsmålet er hvor viktig turneringen er for klubben denne sesongen.

Barcelona har vært Spanias dominerende lag de siste sesongene, med seier i serien i tre av de fire siste også. Likevel er det Real Madrid som for de fleste står igjen som det store laget, med sine tre strake Champions League-seire.

I den turneringen har Barcelona røket i kvartfinalen tre år på rad, og da blir ikke verdens beste kåret til verdens beste, så enkel er fotballens lover. Det holder ikke at Lionel Messi herjer i Spania.

Denne sesongen har Messi 23 mål og 15 målgivende i serie og cup, og hans Barcelona er åtte poeng foran Real Madrid etter 22 kamper. Barcelona er på god vei mot enda et ligagull.

Men tenkes det litt annerledes innad i klubben denne sesongen, et par uker før den første 8-delsfinalen i Champions League? Vil for eksempel 31 og et halvt år gamle Lionel Messi spille litt mindre utover våren, for å spare litt på kreftene, slik Cristiano Ronaldo gjorde i Real Madrid under Zinédine Zidane?

Ronaldo ble bedre og bedre mot slutten av sesongen, Barcelona vinner ikke Champions League uten pigge Messi-bein.

MÅTTE HVILE: Lionel Messi var ikke helt klar etter skaden han pådro seg mot Valencia i helgen. Foto: LLUIS GENE / AFP

Hva med Real Madrid?

Cristiano Ronaldo er i Juventus, og uten ham har laget sett veldig tamt ut i lange perioder. Men noe er i ferd med å skje, 1–1 på Camp Nou bare understreket det. På samme bane i serien i fjor høst vant Barcelona 5–1.

Real Madrid opptrer plutselig med stor selvtillit, og kom fra fem strake seire. Det er et helt annet offensivt tempo enn før nyttår, kombinasjonene sitter, Karim Benzema er i strålende form, 18 år gamle Vinicius jr. er i ferd med å bli en nøkkelmann, Luka Modric er i gang igjen etter en svak høst og få vet hvordan man vinner store ting som kaptein Sergio Ramos.

Og selv om åtte poeng bak Barcelona i ligaen høres mye ut, er det kanskje verdt å minne om at det var dobbelt så mye på samme tidspunkt i fjor, og at Barcelona da var 17 poeng foran ved sesongslutt. Real Madrid brydde seg bare om Champions League.

Derfor er det kanskje dumt å utelukke muligheten for enda en europacuptriumf? Sannsynligvis går det ikke uten Cristiano Ronaldo, hans betydning i de store kampene kan knapt overvurderes, men et par ting taler også for at Real Madrid kan våkne til igjen, når det skal kjempes om klubbfotballens største pokal:

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball

Real Madrid har vunnet Serievinnercupen/Champions League 13 ganger, nesten dobbelt så mange som Milan, som er nest best med syv. I de 13 sesongene er Real Madrid også blitt ligamester bare tre ganger. Av de ti siste triumfene har det bare skjedd én gang at Real Madrid har vunnet både Champions League og serien, under Zinédine Zidane i 2016/17.

har vunnet Serievinnercupen/Champions League 13 ganger, nesten dobbelt så mange som Milan, som er nest best med syv. I de 13 sesongene er Real Madrid også blitt ligamester bare tre ganger. Av de ti siste triumfene har det bare skjedd én gang at Real Madrid har vunnet både Champions League og serien, under Zinédine Zidane i 2016/17. Cristiano Ronaldo var i klubben i ni sesonger. Han vant Champions League fire ganger, men bare to ganger ble han spansk seriemester.

Hvis du tenker at det taler for at Barcelona ligger dårlig an i Champions League, at det er vanskelig å vinne både serie og europacup, så er det ting som taler for at Barcelona kan klare det også:

Barcelona har fem seire i den gjeveste europacupen fem ganger. I alle disse sesongene har laget også vunnet serien.

PS! Returkampen spilles på Santiago Bernabéu i Madrid 27. februar. Real Madrid møter Ajax i 8-delsfinalen i Champions League.