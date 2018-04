Iversen fikk nei til å bytte lag - må bli på allroundlaget

Publisert: 26.04.18 12:43

HOLMENKOLLEN (VG) Emil Iversen (26) ville på lag med Petter Northug (32), Johannes Høsflot Klæbo (21) og Finn-Hågen Krogh (27). Men han fikk ikke lov til å bytte lag.

Mandag ble landslagene i langrenn for kommende sesong presentert i Holmenkollen. Emil Iversen fortsetter på allroundlaget.

– Jeg har nevnt at jeg ville bytte lag, sier Iversen til VG.

For 26-åringen fra Meråker passer det ikke å følge Martin Johnsrud Sundby på 1200 treningstimer i året. Tempoet på noen av øktene passer heller ikke.

– For min del er det mye mer interessant hva Johannes gjør. Og hva Finn-Hågen gjør, for de trener mer likt meg, sier Iversen.

Alene på trening

Men han klager ikke selv om ønsket å komme på sprintlandslaget. Landslagssjef Vidar Løfshus har presentert et opplegg hvor de to lagene skal trene mer sammen.

Det kan også bli endringer i opplegget på allroundlaget. Det syns Iversen virker lovende.

– Jeg har trivdes godt på allroundlaget, men jeg har vært litt alene på trening. Men når vi får noen fellessamlinger med dem, så kan jeg være bakerst sammen med sprintgutta på noe, og om jeg syns det går for fort på allroundsamlingene så får jeg klare meg alene, sier Iversen.

I 2015/2016-sesongen siden fikk han fire pallplasser i verdenscupen, tre av dem seirer. Året etter ble det også fire pallplasser, mens det bare ble to pallplasser sist.

Gleder seg stort over Northug

Hurtighet og avslutninger har vært Iversens fremste egenskaper.

– Kanskje de andre får brukt litt av mine styrker. For jeg føler ikke at jeg har vist dem så mye når det gjelder trening det siste året. Jeg tror dette blir kjempebra, så jeg gleder meg til å trene litt mer som før. At det blir litt mer fart inn i treningen, sier Iversen.

I OL i Sør-Korea ble han nummer åtte på sprinten, mens det ble en 10. plass på femmila. Han er klar for å ta i foran VM i Seefeld neste år.

- Jeg har lyst til å trene mye, men jeg kommer til å gå litt tilbake til det jeg gjorde for noen år siden. Passe på spisskompetansen min, sier Iversen.

Han gleder seg stort over at Petter Northug er tilbake på landslaget.

– Jeg er veldig glad at det ordnet seg. Det blir dritkult å få Petter inn på laget igjen. Det er en god nyhet til det norske folk, det betyr at Petter er motivert til å gå gode skirenn igjen. Det er ikke mye som er mer populært i Norge enn at Petter kjemper om pallplasser i verdenscupen, sier Iversen til VG.

Krogh byttet lag

En som fikk viljen sin er Finn-Hågen Krogh. Han er tilbake på sprintlandslaget hos trener Arild Monsen etter ett år på allroundlaget.

Den siste sesongen ble rett og slett en gigantisk nedtur for Krogh. Ingenting stemte.

– Man må ikke bare komme tilbake hit og tro at det skal fungere med en gang. kroppen var tung. Det var ikke noe sprut i hele sesongen. Jeg må være helt sikker på at jeg er restituert og starte med blanke ark, sier Krogh og legger til:

– Den største tabben nå ville vært å være dritforbannet og slå tilbake med en gang, og trene hardt fra våren av og havne i samme grøten igjen. Jeg får sette Arild på saken til å holde meg i tøylene.

Det er syv løpere på allroundlaget og syv løpere på sprintlaget kommende sesong.