Caruana om videoen: – Vil ikke snakke om det

SPORT 2018-11-13T17:39:52Z

LONDON (VG) (Magnus Carlsen-Fabiano Caruana 1/2–1/2) Også det fjerde partiet i VM endte med remis. Dermed står det 2–2 så langt.

Publisert: 13.11.18 18:39 Oppdatert: 13.11.18 19:35

– Litt skuffende. Jeg fant ingen plan, sa Carlsen til NRK etterpå. Partiet varte i 34 trekk og drøyt to og en halv time.

– Jeg er ikke veldig fornøyd med partiet i dag. Jeg feilvurderte et eller annet, for det endte opp med å bli ingenting i dag, sa han til VGTV.

– Det endte opp helt flatt og likt.

Fabiano Caruana ville ikke kommentere videoen som natt til tirsdag ble publisert fra hans treningsleir tidligere i høst. Magnus Carlsen på sin side sa at han ikke hadde sett den. Videoen er laget av sjakk-klubben i St. Louis og ble lagt ut på Youtube natt til tirsdag norsk tid. Noen timer senere var den fjernet. I motsetning til en lignende Carlsen-video, var det ingen sladding i Caruana-videoen.

– Nei, jeg vil ikke si noe om den, sa amerikaneren på pressekonferansen - men så ikke særlig tilfreds ut med situasjonen.

Han stilte - for første gang under dette VM - ikke opp til de faste TV-intervjuene med VG og NRK.

– Jeg er klar over at den finnes, men jeg kan ærlig si at jeg ikke har sett den ennå, sa nordmannen - og smilte atskillig bredere enn VM-utfordreren på pressekonferansen.

– Det kan hende jeg tar en titt på den ...

Magnus Carlsen hadde håpet å presse i dette fjerde partiet, men det endte opp med «ingenting» som han uttalte det.

Verdensmesteren åpnet med friske c4, og blant norske sjakk-fans ble det raskt optimisme. Men Caruana var nok en gang godt forberedt og Carlsen fikk ikke noe overtak. Amerikaneren spilte springer d4 i trekk 10. Jon Ludvig Hammer i VGTV-studio var ikke imponert over researchen til Carlsen.

– Dette er sjokkerende. Caruana har gjort dette tidligere i år, med de svarte brikkene, så det kan ikke komme som en overraskelse. Enten har det vært en ufattelig glipp i Magnus sin forberedelse, eller så har de to ulike planer som de mener er like gode, sa Norges nummer to.

Onsdag er det hviledag i VM.