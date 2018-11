MIDT I BYGGEPROSESSEN: Det nye stadionhuset på Langeland Ski- og Fritidssenter AS begynner å ta form. Foto: Privat

Regjeringen med gladmelding til idrettslag verdt 19 millioner kroner

SPORT 2018-11-23T06:49:25Z

Idrettslag over hele landet virker å slippe å ta momskompensasjon-regningen på 19 millioner kroner. Det bekrefter Regjeringen at den går inn for fredag.

Publisert: 23.11.18 07:49

– I nysalderingen av statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen en tilleggsbevilgning på 19 millioner kroner til kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Dette vil gi alle søkere full innvilgelse av sine godkjente søknadsbeløp i 2018, heter det i en pressemelding.

Dermed kan idrettslag over hele landet puste lettet ut. Før dette ble kjent, var det de som risikerte å måtte ta regningen selv .

– Bygging av idrettsanlegg er avgjørende for å nå målet vårt om idrett og fysisk aktivitet for alle. Kompensasjon av merverdiavgift gjør det lettere å finansiere investeringer i idrettsanlegg og stimulerer utbygging av nye anlegg, sier kulturminister Trine Skei Grande.

– Den store søknadsmengden viser at det er stor vilje til å bygge idrettsanlegg rundt om i landet. Gjennom merverdiavgiftskompensasjonen støtter Regjeringen lokale idrettslag og foreninger som påtar seg slike investeringer og sørger for forutsigbare rammebetingelser, fortsetter statsråden.

Les mer om momskompensasjon på Idrettsforbundets sider .

Stortinget må godkjenne nysalderingen før bevilgningen blir et faktum. Det skjer senest 15. desember. Tidligere har Stortinget bevilget 285 millioner kroner til ordningen, inkludert 100 millioner kroner i revidert budsjett.

Det er imidlertid 19 millioner kroner mindre enn de 304 millioner kronene Lotteri- og stiftelsestilsynet har godtatt for 474 søknader i 2018. De ser altså ut til å bli dekket inn nå.