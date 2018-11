Humørfylt Carlsen svarte kritikerne: – I sin fulle rett til å ha dumme meninger

SPORT 2018-11-28T18:21:51Z

LONDON/OSLO (VG) Kritikerne var mange etter at Magnus Carlsen tilbød remis til Fabiano Caruana i det 12. partiet. Onsdag slo han knallhardt tilbake, både på og utenfor sjakkbrettet.

Publisert: 28.11.18 19:21 Oppdatert: 28.11.18 20:26

– Jeg prøver å ta gode beslutninger basert hva som er best for meg, og uansett hvordan det hadde gått i dag, så føler jeg at jeg gjorde en riktig beslutning på mandag.

Det sier Magnus Carlsen til VG etter å ha knust Fabiano Caruana i omspillet og sikret seg to nye år med VM-tittelen i sjakk, en tittel han har hatt siden 2013.

Her kan du se det avgjørende øyeblikket:

Det var det ikke alle som trodde han skulle klare etter at nordmannen overrasket med å tilby remis i det 12. langsjakkpartiet.

Blant annet tvitret den russiske sjakklegenden Garri Kasparov at han revurderte sin oppfatning om at Carlsen var favoritt i omspill – det som følge av «det sjokkerende remis-tilbudet i en overlegen stilling og med mer tid».

På pressekonferansen etter seieren erkjente Carlsen at han kanskje sto bedre i det 12. partiet enn han selv trodde der og da, fortalte at han før partistart var innstilt på å tilby remis dersom han sto litt bedre, men fastholdt at avgjørelsen var riktig.

Og smilte bredt da han lirte av seg følgende svar til sine kritikere - til latter fra salen:

– De er i sin fulle rett til å ha dumme meninger.

Da var lovordene fra Kasparov & Co. for lengst kommet tilbake igjen.

– Carlsens konstante nivå i hurtigsjakk er fenomenalt. Vi spiller alle dårligere når vi blir tvunget til å spille raskere og raskere, men hans prestasjonsdropp kan være det minste noensinne, muligens bare et avvik på 15 prosent. En enorm fordel i dette formatet! tvitret Kasparov da Carlsen gikk opp i 2-0 i omspillet - og var kjapt ute med gratulasjon idet VM-tittelen var forsvart.

Også politikerne gratulerte Carlsen. Statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre slang ut denne selfien på Twitter.

Og ekspertene lot seg imponere av måten Carlsen stilnet kritikerne sine på.

– Han peker nese til kritikerne, fastslår sjakkpresident Morten Lillestøl Madsen overfor VG.

– Magnus visste hva han gjorde, smiler sjakkpresidenten og må løsne på slipsknuten.

Smile – og mer til – gjorde også Carlsen da han vant fra start i omspillet:

Lillestøl Madsen var langt fra den eneste som lot seg begeistre av Carlsen i omspillet.

– For en utklassing. En fullstendig maktdemonstrasjon, kommenterer Norges nest beste sjakkspiller, Jon Ludvig Hammer, for VGTV etter Carlsens knusende 3-0-seier i omspillet.

– Jeg mener fortsatt det var feigt (med remistilbudet i det 12. partiet), men det er ingen som kommer til å huske det. Det man kommer til å huske, er hvordan han fullstendig valset over Caruana med 3–0 i hurtigsjakkomspillet, sier Hammer, som var med å denne hit-en da Carlsen-seieren var i boks:

Tarjei J. Svensen, mannen bak sjakknettstedet mattogpatt.no, er enig:

– Magnus slår tilbake mot kritikerne. Han gir et klask i ansiktet til alle som tvilte på ham. Dette er Magnus fra sin beste side.

– Han utspilte Caruana i det første partiet. I det andre partiet så det litt skummelt ut, men så bare tok Magnus over og knuste motstanderen.

Dirk Jan ten Geuzendam, redaktør for New in Chess, sier:

– For Magnus er dette åpenbart en måte å slå tilbake mot kritikerne. For ham var det helt tydelig et mål å komme til et omspill. Han oppnådde det han ville i det 12. partiet med klassisk sjakk – og han oppnår det han ønsker nå i hurtigsjakken.

– Og i dag vil alle genierklære Magnus!

I Team Carlsen var det selvfølgelig stor lettelse over at Carlsen ordnet biffen fra start i hurtigsjakken.

– Han visste hva han gjorde da han tok remis i det 12. partiet, smilte manager Espen Agdestein i VIP-loungen.

Overfor VG erkjenner også Fabiano Caruana at Carlsen fortjener tittelen, og han var også kjapt ute på Twitter til å hylle sin overmann.

– Dette var en hard kamp helt til siste slutt, og jeg ønsker å gratulere Magnus med å forsvare tittelen. Jeg kjempet mot en av verdens mest talentfulle spillerne gjennom hele sjakkhistorien, og jeg ga alt jeg hadde. Jeg ser frem til neste sjanse til å ha mulighet på tittelen, skriver han.