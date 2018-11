ENDELIG: Thea Mørk er klar for sitt første mesterskap. Her sammen med Heidi Løke. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Thea Mørk: – Skulle ønske av hele mitt hjerte at Nora var her

FORNEBU (VG) Etter flere år med skader skal en spent Thea Mørk (27) endelig spille mesterskap for Norge. Men det er en strek i regningen.

Publisert: 28.11.18 00:44

– Det føles helt utrolig. Jeg er skikkelig spent, og jeg gleder meg veldig, sier Thea Mørk smilende til VG på siste pressetreff før avreise til håndball-EM i Frankrike.

Hun har lenge vært en av Norges beste venstrekanter, men har aldri før vært tatt ut i en mesterskapstropp. Hun har, som tvillingsøster Nora Mørk, slitt med skader i flere år. Men nå er hun endelig klar: Ingen skader og en vraket Camilla Herrem (fødsel i sommer) ga EM-plass.

Likevel blir det ikke to blad Mørk sammen på banen for Norge. Nora Mørk er som kjent ute etter en korsbåndsskade , og de to søstrene som har drømt om å spille mesterskap sammen i en årrekke, får ikke oppleve det sammen i år heller.

– Det er helt utrolig kjipt at hun nå må sitte hjemme på grunn av skade. Jeg skulle selvfølgelig ønske av hele mitt hjerte at Nora var her, og at vi kunne gjort dette sammen. Men jeg vet at hun kommer tilbake, sier Mørk.

Likevel føler Thea Mørk at søsteren blir med henne til EM. De to skal snakkke på «FaceTime» hver dag.

– Hun kommer i hvert fall, på en måte, til å være med meg her i mesterskapet. Vi gjør det beste ut av det. Det er fortsatt en drøm for oss å spille sammen, så vi får håpe det kommer flere mesterskap, sier Mørk.

Det er ikke bare Mørk-søstrene som sliter med skader. EM ryker for Amanda Kurtovic etter dette:

Skadetrøbbel også i år

Thea Mørk har slitt med skader i nesten fire år. Før VM i fjor fikk hun skulderen ut av ledd, og hun har tre korsbåndoperasjoner bak seg.

Under kampen mot Frankrike i Møbelringen Cup viste plutselig TV-bildene det ingen ville se: Hun måtte gå av banen med en kjenning i kåret.

– Ble du bekymret for at EM kunne ryke?

– Ikke på den samme måten som før, for jeg kjenner nå at det kommer til å gå fint. Jeg har kjent på det når det ikke går fint før, og nå kjennes det lovende ut. Vi skal bare ta et bilde for å vite akkurat hva det er, svarer Mørk.

Etter undersøkelser av låret tirsdag ser det lovende ut, og Mørk selv sier til VG at hun er klar til åpningskampen.

Dette sier Mørk om skaden til Amanda Kurtovic:

– Veldig rart uten Nora

En som også står Nora Mørk nær er klubbvenninne Stine Bredal Oftedal.

– Det er selvfølgelig annerledes. Vi har jo vært romkamerater nå de siste årene, og hun har vært en stor del av mesterskapene både for laget og for meg. Så det er veldig rart, sier Bredal Oftedal til VG om hvordan mesterskapet blir uten Nora Mørk.

– Jeg foretrekker bare at alle er friske. Det er jo det som er det beste. Vi får ikke gjort så mye med det nå. Vi må bare stå i det som det er, fortsetter hun, og legger til at hun er fornøyd med sin nye romkamerat. Hvem det er, kan du se her: