VM-KANDIDAT: Mandag kveld ble det klart at Narvik er Norges kandidat til å søke om VM i alpint i 2027. Her er Narvik-ordfører Rune Edvardsen (t.v.) da han overleverte søknaden til tidligere generalsekretær i skiforbundet Stein Opsahl i mars i år. 21 ordførere fra Nord-Norge møtte opp da. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Narvik slo Hafjell/Kvitfjell i VM-kampen – måtte vente på gratulasjonen fra taperen

GARDERMOEN (VG) Gratulasjonen satt langt inne fra Hafjell/Kvitfjell da Narvik ble valgt til Norges søkerkandidat i alpin-VM i 2027.

Publisert: 20.11.18 06:37

Narvik -ordfører Rune Edvardsen jublet på et utested i Oslo da skipresident Erik Røste sa «Narvik» i 1920-tiden mandag.

– Akkurat nå i dag så er jeg som ordfører og styreleder i VM-selskapet veldig stolt, glad og fornøyd, sier Edvardsen til VG.

For et enstemmig skistyret stemte for å vrake Hafjell / Kvitfjell som søkerkandidat, mens Narvik kan glede seg til å planlegge kampen om å få Norges aller første VM i alpint.

Motstandere kan bli småpene alpinnavn som Aspen, Crans Montana og Saalbach.

– Hele Nord-Norge har stått bak dette, samtlige kommuner i Nord-Norge. Alle tre fylkeskommunene har stått på. Heia-gjengen har vært en utrolig støtte. Allerede tirsdag starter jobben med neste etappe, sier Edvardsen.

Nord-Norge feiret

Han så avgjørelsen direkte på TV sammen med stortingspolitikere fra Nord-Norge, fylkespolitikere, andre politikere, representanter fra næringslivet og ellers Narvik-entusiaster.

Men gratulasjonen fra Hafjell/Kvitfjell lot vente på seg.

– Jeg har ikke mottatt noen gratulasjon fra Hafjell/Kvitfjell. Jeg kan forstå at de er skuffet. Men de kommer til å levere verdenscup på rad og rekke, jeg ønsker dem all mulig hell og lykke, sier Edvardsen til VG mandag kveld klokken 22 – to og en halv time etter seieren.

VG kontaktet daglig leder i Alpinco Odd Stensrud bak Hafjell/Kvitfjell om en gratulasjon til Narvik.

– Narvik har levert en svært god søknad, og ikke minst et stort engasjement fra hele landsdelen. Det står det respekt av. Vi gleder oss til å følge prosessen videre mot en internasjonal søknad, og ønsker Narvik lykke til med jobben som ligger foran dem, sier Stensrud til VG.

En halv milliard

Skipresidenten forteller at valget ble enklere enn det de hadde sett for seg.

– Vi har valgt det alternativet vi mener har størst mulighet for å bringe et VM i alpint til Norge, sier Røste.

Narviks plan er å bygge ut fjellet for en halv milliard kroner. En faktor som har vært usikker med Harstad er været.

– Været kan ingen forutsi for 2027, sier Edvardsen og legger til at analyser av været er godkjent i søknaden.

En arbeidsgruppe pekte på Narvik for en uke siden, mandag fulgte skistyret etter med et enstemmig vedtak for Narvik.

Og det som skal få VM til Narvik er naturen.

– Narvik kan vise noen helt spektakulære bilder. Narvik er en by mellom fjord og fjell. Det vil skape unike bilder. Man får en følelse av at man kjører rett i havet, sier Edvardsen særdeles begeistret.

Søknadsfrist fra skiforbundet til FIS for VM i 2027 er 1. mai 2021 slik det ser ut nå.