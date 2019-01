Russland har ikke innfridd kravet om innsyn i laboriatoriemateriale innen nyttår. Foto: David J. Phillip / TT NYHETSBYRÅN

Nitrist start på året: Opprør er den eneste sjansen

Prinsippløsheten hos ledende internasjonale idrettsledere fremstår immun mot det meste. Dessverre kunne ikke antidopingarbeidet fått en stussligere start på 2019.

Inngangen til det nye året er deprimrende for alle som brenner for ren idrett.

Hvis Verdens antidopingbyrå (WADA) nå gjør noe annet enn å utestenge russerne på ny, vil den siste rest av troverdighet være revet vekk.

Allerede var det unnfallende å gi antidopingbyrået RUSADA sertifiseringen tilbake før det opprinnelige kravet om innrømmelse og innsyn var innfridd.

Men nå har altså heller ikke kravet om å åpne opp Moskva-laboratoriene innen nyttår blitt innfridd.

Da er det utrolig å registrere hvor impotente reaksjonene fra internasjonale idrettsledere er.

Én ting er at WADA-boss Craig Reedie har malt seg inn et hjørne ved å stole så blindt på sine russiske venner, men han er ikke alene om å leve på en snodig planet.

Hadde det ikke vært for hvor tragisk det er at rene utøvere verden rundt blir holdt for narr, hadde det vært mulig å le høyt av nyttårshilsenen til IOC-president Thomas Bach.

Han skriver blant annet:

«Med sin utestengelse fra OL i Pyeongchang har russerne sonet sin dom, selv om andre organisasjoner fortsatt holder på med sine prosedyrer».

Hvem er det egentlig han tror at han lurer med dette?

Hvis denne påstanden dissekeres - ved å erstatte politikk med fakta - blir det raskt tydelig hvor respektløst IOC opererer mot rene utøvere:

For det første er uttrykket «utestengelse fra OL i Pyeongchang» en sannhet med betydelige modifikasjoner.

169 russiske utøvere fikk til slutt være med i OL.

I Sotsji var tallet 232, mens det var 177 russiske utøvere i Vancouver. Legger man til at de fikk bruke betegnelsen «Olympic Athletes from Russia», er det all grunn til å stille spørsmål ved hvor mye straff som egentlig lå i dette.

Og i hvilken grad var sanksjonen proporsjonal med hvor omfattende det organiserte sviket mot fair play faktisk har vært?

Dersom en nasjon av mindre markedsmessig betydning enn Russland hadde blitt avslørt for noe tilsvarende, er det trolig at det hadde blitt brukt langt kraftigere lut.

Setningen «andre organisasjoner fortsatt holder på med sine prosedyrer» viser med all tydelighet hvor problematisk det er at de som skal promotere idrett, også har hendene på rattet rundt kontrollfunksjoner.

Thomas Bach vet utmerket godt at halvparten av WADA springer ut av organisasjonen han selv leder. Det er ingen tvil om at IOC-delen av verdens antidopingbyrå har vært pådriveren for å få Russland raskest mulig inn i varmen igjen.

Når Bach mener at det ble valgt «the strictest conditions» for å la individuelle utøvere få være med i OL, er det et høyst diskutabelt utsagn.

Nå skal den såkalte «Compliance Review Committee» møtes to uker inn i det nye året for å ta stilling til Russlands status fremover.

Frem til den tid er det interessant å se hvor mye internasjonalt press som vil oppstå.

Aktører som det amerikanske antidopingbyrået (USADA) har vært hardt ute, og i USA er endringer i lovgivningen interessant for fremtidens dopingjakt.

Du ser også modige stemmer som Sebastian Samuelsson og Beckie Scott, men trolig er det bare gjennom et regelrett utøveropprør at IOC kan innse alvoret.

Her er mangelen på gode fellesarenaer et åpenbart problem, men bevegelser som vi har sett i Tyskland viser at det er mulig å utfordre systemet.

Det burde nemlig være slik at idrettsledelsen er til for utøverne, og ikke omvendt. Og når vi ser at det sviktes igjen og igjen, der et så systematisk fusk får slippe så billig unna, er det faktisk utøverne som sitter med de beste kortene på hånden for å presse frem en ledelse som tar ansvar.

Det gjør ikke WADA i dag. Og det er simpelthen ikke til å leve med.