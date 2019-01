GULLGUTTER: Sverre Lunde Pedersen og Håvard Bøkko sørget for OL-gull til Norge på lagtempo i Sør-Korea for 11 måneder siden (bildet). Nå vurderer de å kutte litt i verdenscupen på Hamar av hensyn til distanse-VM. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Norge vurderer å kutte v-cupen på Hamar

SPORT 2019-01-15T10:20:19Z

COLLALBO (VG) Håvard Lorentzen (26) har vurdert å kutte siste dag av verdenscupen på hjemmebane i Vikingskipet, mens allrounderne med Sverre Lunde Pedersen (26) ennå ikke har bestemt seg for om de vil gjøre det av hensyn til distanse-VM noen dager senere.

Publisert: 15.01.19 11:20

Det bekrefter sportssjef Lasse Sætre i Norges skøyteforbund overfor VG foran starten av sprint -og allround-EM her i Italia.

– Det er en løpende vurdering. Vi må tenke på optimalisering frem mot distanse-VM og at vi skal gå på hjemmebane foran vårt eget publikum, sier Lasse Sætre (44).

Verdenscupen i Vikingskipet på Hamar er lagt til 1. til 3. februar. Distanse-VM i Inzell starter torsdag 7. februar. Det betyr at verdenscup-deltagerne har reisedag fra Norge til Tyskland dagen etter de siste distansene på Hamar.

Mesterskap tett i tett Sammenlagt-EM for sprint og allround går i italienske Collalbo 11.-13. januar. Distanse-VM går i tyske Inzell fra 7. februar til 10. februar. Sprint-VM i Heerenveen 23. til 24. februar. Allround-VM i Calgary 2. til 3. mars. Verdenscupfinalen i Salt Lake 9. til 10. mars

Generalsekretær Halvor Lauvstad i Norges skøyteforbund opplyser at de kunne ha valgt å legge verdenscupen i Vikingskipet en helg tidligere, til den siste helgen i januar.

Her forklarer han via e-post hvorfor de valgte første helg i februar, med siste løpsdag tre dager før den første i distanse-VM:

«Etter ønske fra NRK og det totale «sendeskjemaet» for vintersport de to helgene, falt vi ned på at 1.–3. feb var best i forhold til produksjon og tilpasning/samarbeid/eksponering til andre vinteridretter («Bedre» plass i februar enn siste helg i januar)».

– De der borte kommer ikke til start på Hamar, sier Håvard Lorentzen til VG og peker mot et bord i resepsjonen til løperhotellet Bemelmans-Post noen skøyteskjær fra utendørsbanen i Collalbo.

Rundt bordet han referer til, sitter fire konkurrenter fra Nederland. Blant andre Kjeld Nuis, som slo Norges OL-gullvinner på 500 meter med 4/100 i kampen om gullmedaljen på 1000 meter - etter å ha vunnet OL-gullet på 1500 meter - i Pyeongchang-OL for 11 måneder siden.

– Men jeg kommer mest sannsynlig til å gå alt (på Hamar): To ganger 500 meter og en 1000 meter. Jeg har vurdert ikke å gå løp søndag (3. februar), men har kommet frem til at jeg ikke kan skippe løpene på hjemmebane. De norske supporterne kommer for å se oss. Da er det dumt ikke å stille, sier Håvard Lorentzen.

Han starter distansemesterskapet i Inzell som anker for Norge på lagsprinten - som de vant i verdenscupen i Polen for en måned siden - torsdag 7. februar. Dagen etter er det 500 meter.

– Jeg skulle helst sett at den (lagsprinten) kom sist. Men jeg skal klare å restituere meg til 500-meteren fredag og 1000-meteren lørdag, sier Håvard Lorentzen når det gjelder distanse-VM.

Konfrontert med Lorentzens opplysning om nederlandske stjerne-avbud, svarer generalsekretær Halvor Lauvstad at «alle store navn og nasjoner er meldt inn til stevnet.»

– Om det blir endringer, får vi trolig vite det til uka, etter at EM er avsluttet. Nederland har meldt inn et stort antall løpere, tilføyer han.

Etter det VG erfarer kan Sverre Lunde Pedersen og Håvard Bøkko komme til å droppe 1500-meteren søndag på Hamar. Sportssjef Lasse Sætre sier at «det som skjer» i EM nå vil være med å bestemme hvor vidt det kommer til å skje.