HØR HER, GUTTER: Ishockeylandslagets sjef Petter Thoresen (56) forteller spillerne sine hvor skapet skal stå foran OL-premieren mot Sverige torsdag. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hockey-Thoresen kan Norges mørke OL-historie

Øystein Jarlsbo (kommentar)

Publisert: 14.02.18 21:58

SPORT 2018-02-14T20:58:38Z

PYEONGCHANG (VG) Petter Thoresen (56) vant kun tre kamper som spiller i løpet av fem OL. Nå kan han å stå igjen med null etter sitt første som trener for Norges ishockeylandslag.

– Norge har knapt vunnet kamper i OL. Vi kan risikere å tape de tre første. Men vinner vi den fjerde, er vi i kvartfinalen, uttalte han til norsk presse etter Norges første treningsøkt her i OL-byen tirsdag.

Petter Thoresen var 18 år gammel da han debuterte i OL i 1980, og 32 år gammel da han spilte sitt femte og siste på hjemmebane i 1994. I perioden over 14 år vant Norge kun tre kamper i OL-turneringene: 5–3 over Italia og 5–2 over Sveits i 1992, og 3–1 over Østerrike i 1994.

Ishockeylandslaget vant ingen OL-kamper med Roy Johansen (57) som landslagssjef i turneringene i Vancouver 2010 og Sotsji 2014.

Her venter regjerende verdensmester Sverige (torsdag), Finland (fredag) og Tyskland (søndag) i det innledende gruppespillet.

Uansett resultater får Norge spille en kamp nummer fire, om retten til å spille kvartfinale. I forrige OL endte den 0–4 for vertsnasjonen Russland. Det kunne ha blitt en «lettere» motstander hvis Norge ikke hadde tapt for Østerrike i den siste gruppespillkampen: 2–4 ga dårlig seeding og sterk motstander.

Norge har slått Sverige én gang i et mesterskap, i VM 2011 i Slovakia. Med VM-debutant Lars Haugen i mål og et antatt svakt lag, vant hockeygutta til Roy Johansen 5–4 etter straffeslagkonkurranse. Petter Thoresens lag kunne ideelt sett vært mer potent, selv om hele ni av spillerne fra «sensasjonslaget» for syv år siden er med her (Sverige har to fra «fiaskolaget»):

Lars Haugen, Alexander Bonsaksen, Anders Bastiansen, Martin Røymark, Tommy Kristiansen, Mathis Olimb, Ken André Olimb, Kristian Forsberg og Jonas Holøs.

Sistnevnte gikk og la seg etter oppvarmingen dengang. Holøs (31) kom sterkt forsinket fra USA, hadde jet lag og var svimmel.

– Det var greit at jeg ikke spilte. Da hadde det nok blitt tap, sa Norges mangeårige backbauta til VG tirsdag.

Denne gangen har han med unntak av treningskampen mot Sveits (2–4) søndag ikke spilt kamp på tre uker. Utlendings-reglene i Sveits har plassert ham på benken de fire siste kampene for Fribourg Gotteron.

Flere av Petter Thoresens backer er skadeskutt.

Patrick Thoresen (34) spilte ikke i 2011-VM. Her er Petter Thoresens eldste sønn imidlertid med. Etter å ha avsluttet sitt korte opphold i moderklubben Storhamar før jul, har han gjort 11 målpoeng på 13 kamper i comebacket for Europas beste klubb SKA St. Petersburg.

Petter Thoresen har fått kritikk for OL-uttaket av sin andre sønn, Steffen Thoresen (32). Hvor vidt den viser seg berettiget, er ikke viktig. Derimot må nøkkelspillerne Patrick Thoresen, Mathis Olimb, Ken André Olimb, Høløs og Lars Haugen prestere på sitt høyeste nivå – i hver kamp - for at Petter Thoresen skal unngå samme skjebne som sin forgjenger.

De tre første bør score to mål i snitt per kamp, Holøs må orke å spille 28 minutter i snitt per kamp og Lars Haugen bør ikke slippe inne flere mål enn to i snitt per kamp.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.