RÅSTERK: Therese Johaug kjempet seg inn til VM-gull på 10 kilometer klassisk på middels ski. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Mikkelsplass om Johaug: − Har en fysikk ingen andre har i dag

SEEFELD (VG) Therese Johaugs (30) rådgiver Pål Gunnar Mikkelsplass mener ingen langrennsdame i verden er i nærheten av fysikken til gull-jenta.

27.02.19







Tirsdag tok Johaug sitt andre VM-gull i andre forsøk i Seefeld. Det ble mer spennende enn man trodde på forhånd.

Ikke full klaff med ski og stadig dårligere forhold i løypa utover rennet på grunn av sola, kan være noe av forklaringen på at Johaug bare vant med 12,2 sekunder.

Hun startet sist av de seedede løperne.

– Min anbefaling til guttene onsdag er å starte tidlig om det blir sånn vær som i dag, sier Johaug på pressekonferansen etter triumfen.

En annen grunn er at svenskenes nye yndling Frida Karlsson (19) hadde en fantatisk dag.

– Therese har vært veldig god i mange år. Under Falun-VM i 2015 var hun forholdsvis suveren. Hun har en fysikk ingen andre har i dag, sier Mikkelsplass til VG.

TILBAKE: Therese Johaug tok med seg blant andre Pål Gunnar Mikkelsplass på pressetreffet da hun var tilbake etter utestengelsen 19. april i fjor. Han er rådgiveren hennes. Foto: Bjørn S. Delebekk

Han ladet opp til VM sammen med Johaug i Seiser Alm i ti dager. Nå følger han mesterskapet foran TV-skjermen hjemme i Nesbyen.

– Therese har hatt god treningsintelligens over lang tid. Hun har trent maks uten skader og sykdom, sier Mikkelsplass.

Ideell kropp

Johaug har vunnet alle distanserenn hun har gått denne sesongen. Rådgiveren forklarer hvorfor.

STERK: Therese Johaug ute på en treningsøkt i Seiser Alm i Italia mens hun ventet på dommen fra CAS i august i 2017. Foto: Tore Kristiansen

– Hun har en fysisk kapasitet som er større enn de andre. Dermed gjør hun de tunge tingene bedre enn de andre. De andre blir slitne tidligere, sier Mikkelsplass og fortsetter:

– Det er mange kroppstyper som kan være bra i langrenn, men Therese sin er ideell. Hun er sterk og lett.

Det er ingen av de andre damene som staker som Johaug over lengre perioder.

– Staking er en av de tingene vi virkelig har jobbet med. Hun har ligget i forkant. Hun har mye mer kraft i stakingen. I tillegg har hun en Porsche-motor. Når de andre blir slitne, så kobler hun på. Hun har trent ekstremt godt over lang tid, sier Mikkelsplass.

– Har betydd enormt

Han mener Johaug er rå mentalt.

– Huet er det viktigste. Man må tørre og orke å gjøre jobben hver dag. Det er det største talentet man kan ha, sier Mikkelsplass.

Han ser for seg at Johaug iallfall kan fortsette og herje i tre til fem år til. Han mener også at den stabiliteten Johaug viser ikke kan komme tidlig i karrieren i langrenn. Det tar tid å bli stabilt best.

Johaug var lettet og enormt glad etter seieren. Da sekunderingene underveis ikke var de beste sa hun til seg selv: «Dette skal jeg ta.»

– Pål Gunnar har betydd enormt mye for meg. Jeg har vært utrolig heldig som har hatt han i de to årene. Han skaper en indre trygghet i meg. Han er utrolig god på teknikk, og han er god å snakke med. Både på dager som er tunge og dager som er gode, sier Johaug til VG og fortsetter:

– Jeg har allerede meldt med ham og snakket med ham på telefon. Jeg tror han var nervøs. Han syns det var veldig bra at jeg klarte å ta det på slutten.

Neste utfordring for Johaug er stafetten torsdag, før det er tremil lørdag.

– Jeg går for gull på lørdag, sier Johaug.

PS! Ingvild Flugstad Østberg tok bronse. Hun var 35,6 sekunder bak.