VOKSEN: Johannes Thingnes Bø har måttet vokse opp og bli mer seriøs for å ta den gule trøya. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Takker kona for suksessen: – Hun bygger meg opp når jeg er nede

ÖSTERSUND (VG) Johannes Thingnes Bø (25) måtte endre personlighet for å vinne verdenscupen sammenlagt. Nå takker han kona for hjelpen.

Publisert: 15.03.19 17:29







– Jeg pleier å takke henne etter hver seier, og hver seier deler jeg i to sammen med henne, sier Johannes Thingnes Bø når VG møter ham i Östersund før VMs siste helg.

Han har hatt en vanvittig sesong. Hittil i VM har han tatt tre gull og ett sølv, og forrige uke vant han verdenscupen sammenlagt. Det å sikre seg den gule trøya har vært et viktig mål for stryningen. Så viktig at han valgte å endre personlighet.

Og ifølge lagkamerater skal kona, Hedda Dæhli Bø, ha mye av æren for den jobben.

– Hun skal ha mye av æren for at Johannes har blitt den skiskytteren og personen han er blitt. Han var en løsere kanon før. Jeg synes han skal ringe hjem og takke Hedda for minst halvparten av seirene i verdenscupen denne sesongen, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

Thingnes Bø er enig.

– Hun har vært utrolig viktig. Først og fremst har det jo kommet av egen vilje til å legge om, men livet mitt er forandret. Jeg er veldig lykkelig gift, og jeg har det utrolig bra på hjemmebane, forteller 25-åringen og legger til at både hans kone og Tarjei Bøs kjæreste, Gita Simonsen, nå er kommet til Östersund.

– Vi får litt «kjærlighetspåfyll» nå. Det blir en god drive inn mot det som skjer i helgen, sier Thingnes Bø.

Han giftet seg med Hedda Dæhli Bø 30. juni 2018.

– Hun er først og fremst utrolig snill, en veldig god jente. Hun er rett og slett en god samtalepartner. Hun bygger meg opp når jeg er litt nede av og til, og jeg har utrolig mye respekt for den dama der. Hun er 10 av 10 og jeg er altfor heldig, sier Thingnes Bø.

Han driver likevel fortsatt med litt sprell. Som her da han ladet opp til VM med denne dansen:

Broren er nysgjerrig på fremtiden

En som legger godt merke til den «nye personligheten» til Thingnes Bø er storebror Tarjei Bø. Nå er han nysgjerrig på hva som kommer til å skje med væremåten til lillebroren etter at den gule trøya er i boks.

– Jeg merker forskjell. Nå tenker han mer konsekvens enn før. Før tenkte han ikke lenger enn sin egen nese og levde deretter. Nå er han mer opptatt av å prestere, og den gule trøya har hengt litt over ham. Han forsto at han trengte å endre livsstilen sin litt for å vinne den, sier Tarjei Bø.

– Hva tror du kommer til å skje nå som han har tatt den gule trøya?

– Det blir spennende å se utøver våren. Jeg tror han kommer til å være ganske avslappet. Men det blir spennende å se om han klarer å komme ut av skallet sitt. Jeg skal i hvert fall gjøre alt jeg kan for å pushe ham ut av det, svarer Bø og ler.