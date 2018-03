KRITISK: Martin Johnsrud Sundby, her fra sprintprologen i Falun fredag, ligger brukbart an i minitouren i Sverige. Foto: SIMON HASTEG RD / BILDBYRÅ N

Sundby hardt ut mot FIS - misliker nye forslag

FALUN (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) frykter enda mer kaos i skiløypene i fremtiden. Nå vil han be enkelte FIS-topper skrinlegge planene om å endre rennprogrammet allerede fra kommende sesong.

Han er oppriktig bekymret for forslagene som kommer fra enkelte aktører i FIS (Det internasjonale skiforbundet) under en kongress i mai. Renndirektør Pierre Mignerrey foreslår nemlig å fjerne klassisk sprint fra programmet, fjerne tremil med skibytte, samt legge inn flere elementer av skicross i øvelsene.

– Det er vanskelig å si om man som tilskuer setter pris på det eller kan skru over på skicross og de som driver med det. Det er en kamp nå mellom FIS og oss utøvere, hvor FIS ønsker å legge inn disse momentene i idretten vår. Jeg tror mange av oss synes det er en uting, sier Sundby.

– Det er noe vi utøvere ikke synes noe om. På vegne av mitt eget lag kan jeg i hvert fall si at vi misliker disse konkurransene, sier 33-åringen.

Forstår Sundbys frustrasjon

Sundby ble beste norske med sin åttendeplass på den 15 kilometer lange fellesstarten i minitouren i Falun. Det sender Sundby opp på en syvendeplass i minitour-sammendraget. Johannes Høsflot Klæbo er på en andreplass. De to kommer trolig til å kjempe om pallplass når det hele avgjøres med en jaktstart søndag (se liste i bunnen av saken).

Men før den tid hadde Sundby altså mye på hjertet.

Bakteppet for Sundbys utspill var den korte fellesstarten lørdag. Som vanlig ble det vanskelig å sprenge feltet. Utøverne tråkket både på ski og staver til hverandre frem til det nesten var over. Han kunne tenkt seg at en slik fellesstart heller gikk over tre- eller fem mil.

– Jeg skjønner at det kan være frustrerende fra et utøverståsted. At de ikke får vist frem ferdighetene sine til det fulle. Men vi har også mange som elsker slike konkurranser. Det er ikke svart/hvitt. En fellesstart er det uansett bare en eller to ganger i sesongen, sier Mignerrey om Sundbys frustrasjon, som franskmannen sier han er fullt klar over.

Stiller på møte

Hvis det går slik enkelte i FIS vil, så blir det om mulig enda mer kaotisk i årene som kommer. Det kan komme store endringer i rennprogrammet. Mer action og tradisjonelle, vante øvelser som droppes. Det hele avgjøres altså om en drøy måned.

Både Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo har hatt sine aller beste konkurranser i klassisk sprint.

– Klassisk sprint skal vi beholde. Nå har det gått fint med stakesoner og diagonalgang. Det har ikke vært noe særlig juks. Klassisk sprint kommer til å bli, sier Iversen.

– Jeg ønsker å ha klassisk sprint. Men det hjelper ikke så mye hva vi sier. Da får de styre på det de holder på med. Så får vi trene på det som blir øvelsene. Det er ikke noe annet vi kan gjøre, sier Klæbo.

Lørdag kveld er det i hvert fall utøvermøte om nettopp disse sakene. Sundby skal selvfølgelig være til stede og fortelle sin mening.

– Du kan ha tur (flaks) underveis og likevel slå deg inn. Men det er mer det at hvor mye skal uhell og sånne ting prege et et langrenn. Skal man faktisk lage mer kaos, spør Sundby.

Minitouren sammenlagt før siste 15 km jaktstart søndag:

1. Aleksander Bolsjunov, Russland: 38:37,0

2. Johannes Høsflot Klæbo, Norge: +38,0

3. Calle Halfvarsson, Sverige: +39,2

4. Federico Pellegrino, Italia: +39,7

5. Francesco de Fabiani, Italia: +45,1

Øvrige norske:

7. Martin Johnsrud Sundby +53,3

11. Niklas Dyrhaug +1:10,2

14. Sjur Røthe +1:12,7

19. Didrik Tønseth +1:17,0

22. Hans Christer Holund +1:19,7

28. Emil Iversen +1:28,0

31. Simen Hegstad Krüger +1:40,4

33. Sindre Bjørnestad Skar +1:46,3

46. Eirik Brandsdal +2:31,6