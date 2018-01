TRØBBEL: Det har vært mye kos med Petter Northug og Ole Einar Bjørndalen for det norske folk, som herfra Sapporo-VM i 2007. Men til vinterens OL er de begge i faresonen. Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Skikongene i OL-fare: – Ville vært trist uten dem

Herman Tinius Folvik

Even Braastad

Publisert: 09.01.18 07:02

Til sammen har Petter Northug (32) og Ole Einar Bjørndalen (43) 43 mesterskapsgull, men en måned før OL-start trøbler gullgrossistene.

– De har gitt Norge og seg selv ufattelig mange medaljer. Helt fenomenalt. Det ville vært trist med et OL uten dem, men det er dessverre sånn at per nå har de ikke prestert ennå, sier Odd-Bjørn Hjelmeset, verdensmester i langrenn og påtroppende sportssjef i Skiskytterforbundet .

Bjørndalen er tidenes vinterolympier med åtte gull, fire sølv og en bronse (bronsen skiller han fra Bjørn Dæhlie) og 20 VM-gull.

Petter Northug har «kun» to OL-gull, begge fra Vancouver i 2010. I 2014 ble det mislykkede leker, mens han ble vraket i 2006. Men med 13 VM-gull har han vært Norges store mesterskapshåp i herrelangrenn siden 2007.

Nøyaktig en måned før OL i Pyeongchang har de begge til gode å overbevise denne vinteren. Sist helg ble Northug nummer 46 i skandinavisk cup , mens Bjørndalen kom på 36. og 52. plass .

– Hvis det er slik at hverken Ole eller Petter blir tatt ut, betyr det dessverre at andre blir vurdert som bedre. Men det positive er at det er flere muligheter for begge fremdeles. Det finnes lys i tunnelen, mener Hjelmeset.

Vunnet verdenscup sammen

Mesterskapskongene har tidligere delt råd med hverandre . Northug ønsket å bli fadder da det ble kjent at Bjørndalen skulle bli far . De har også deltatt i langrenns-VM og verdenscupstafett sammen . Et annet fellestrekk er at de begge har kjørt individuelle treningsopplegg mange ganger.

– Det ser ikke positivt ut, men det er noen få muligheter igjen. Det er spesielt at to som har vært så selvskrevne nå henger på halen. De er kjempeprofiler begge to. Det er nesten vanskelige å sette ord på det, sier Lars Berger, verdensmester med både Bjørndalen og Northug på stafett i de to forskjellige idrettene.

Bjørndalen skal gå verdenscup i Ruhpolding fra onsdag, mens Northug sine siste sjanser blir i NM i slutten av uken og verdenscup i Planica helgen 20/21. februar.

Fakta Medaljesamlingen til Northug/Bjørndalen Petter Northug OL: To gull: 50 kilometer klassisk (2010) og lagsprint fristil (2010). Sølv : Stafett (2010) Bronse : Sprint (2010), stafett og lagsprint (2014). VM : 13 VM-gull: Stafett (2007, 2009, 2011, 2013 og 2015), 50 km (2009, 2011 og 2015), 30 km skiathlon (2009 og 2011), 15 km fristil (2013), sprint (2015) og lagsprint (2015) Tre sølv: Lagsprint (2011), sprint (2011 og 2013). Ole Einar Bjørndalen OL: Åtte gull: 10 km sprint (1998, 2002 og 2014), stafett (2002 og 2010), 12,5 km jaktstart (2002), 20 km normaldistanse (2002) og mixed stafett (2014). Fire sølv : Stafett (1998), 12,5 km jaktstart og 20 km normal (2006) og 20 km normaldistanse (2010). Bronse : 15 km (2006) VM: 20 gull: Stafett (1998, 2005, 2009, 2011, 2012, 2013 og 2016), 15 km fellesstart (2003 og 2005), 12,5 km jaktstart (2005, 2007, 2008 og 2009), 10 km sprint (2003, 2005, 2007 og 2009), mixed stafett (2011 og 2012) og 20 km normaldistanse (2009). 14 sølv: Stafett (1998, 2000, 2004, 2007, 2008 og 2015), 12,5 km jaktstart (1998 og 2016), 15 km fellesstart (2001 og 2008), mixed stafett (2006 og 2010), 10 km sprint (2016). Elleve bronse: 12,5 km jaktstart (1997, 2004 og 2017), stafett (1999 og 2001), 15 km fellesstart (1999, 2000 og 2016), 10 km sprint (2004 og 2008) og 20 km normaldistanse (2004).

– De må stole på sine ferdigheter. De må vise seg fram nå. Personlig ønsker jeg dem veldig lykke til. Det hadde vært gøy å se dem i OL en siste gang, sier Berger.

– Alt har sin ende

Dersom ikke det blir OL-deltagelse i vinter, spørs det om Northug blir aktuell for lekene igjen. Han vil være 36 år ved vinter-OL i 2022 i Beijing. Bjørndalen viste i Sotsji og Holmenkollen blant annet at man aldri skal undervurdere han, men selv ikke han kommer til å være i verdenstoppen som 49-åring.

– Alt har sin ende. Mange trodde han var ferdig før Sotsji-OL, så har han hatt kjempesesonger etter det. Det ser litt tynt ut nå, men jeg tror kanskje han blir tatt ut som sjette mann i troppen, uttaler Halvard Hanevold, tidligere lagkamerat med Bjørndalen.

Selv har Hanevold tre OL-gull. Han mener Bjørndalens muligheter ligger i 20 kilometer og stafett.

– Hvis man kommer til en stafett og alt ikke har gått etter planen, er det gull å ha Ole Einar klar. Han må bruke all sin erfaring og vinnerinstinkt på å bli klar, mener Hanevold.