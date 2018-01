SPORTSLIG FOKUS: Det norske laget sjekker ut av hotellet i Porec på vei til hovedrunden i Zagreb. Her er landslagssjef Christian Berge sammen med Sander Sagosen og mentor Kent Andersson (til venstre). Foto: Delebekk, Bjørn S.

Berge ville ikke svare på Mørk-spørsmål – delte ut pressemelding i stedet

Publisert: 17.01.18 19:58

ZAGREB/OSLO (VG) Landslagstrener Christian Berge ønsket kun sportslig fokus under onsdagens pressetreff før kampen mot Serbia torsdag og ville ikke svare på spørsmål omkring Nora Mørk. Landslagskaptein Bjarte Myrhol sier at spillergruppen ikke har noe å skjule.

Pressesjef for håndballgutta Lars Otto Bjørnland åpnet pressetreffet med å opplyse at Berge ikke kom til å svare på utenomsportslige spørsmål da han og spillerne møtte pressen onsdag. I stedet ble det delt ut en skriftlig pressemelding.

Der står det at spillerne hadde et møte 27. desember, der «en samlet spillergruppe og ledere som stilte seg hundre prosent bak sakens kjerne (hackingen av Noras private bilder og publisering i det offentlige rom). Dette ble formidlet til Nora.»

Fakta Pressemeldingen fra Christian Berge Redegjørelse fra landslagstrener Christian Berge i forbindelse med Nora Mørk-saken: Jeg stiller meg hundre prosent bak sakens kjerne som har sin berettigede plass i offentligheten. Jeg stiller meg helt og holdent bak Nora Mørk når det gjelder holdninger ved å spre/publisere privat innhold som er krenkende på sosiale medier, og jeg håper at dette vil føre til ytterligere fokus på at dette overhodet ikke er akseptabelt. Første mulighet for meg å ta dette opp med et samlet spiller/lederteam var på romjulssamlingen på Gardermoen den 27. desember 2017. Forut denne datoen hadde jeg dialog med flere spillere, team og forbundsledelse. I møte på Gardermoen 27. desember var det en samlet spillergruppe og ledere som stilte seg hundre prosent bak sakens kjerne (hackingen av Noras private bilder og publisering i det offentlige rom). Dette ble formidlet til Nora. Grunn til denne skriftlige redegjørelse er at jeg ønsker å ha fokus på det sportslige og få gjort forberedelsene inn mot Serbia-kampen i morgen. Spørsmål om saksbehandling og videre håndtering i denne saken rettes til Kåre Geir.

Myrhol: – Føler at vi ikke har noe å skjule

I går gikk kaptein Bjarte Myrhol ut mot Mørk og var uenig i tidspunktet saken kom opp på . Dagen etter svarte han hvorfor.

– Hvorfor valgte du å snakke om dette med journalistene etter kampen i går?

– Rett og slett fordi vi at føler at vi ikke har noe å skjule. En samlet tropp synes det er en trist og lei sak. Vi tar ingen offerrolle her. Vi tenker på Noras vel og ve og ønsker Nora alt godt. Vi har ekstremt lyst til å få lagt saken død og få konsentrere oss om det vi er her for, nemlig håndball, sier Myrhol til VG.

– Hun har fortsatt saken i dag ved å gi ny uttalelse, der hun sier hun opplevde noe av det du sa som «sårt». Hvordan reagerer du på det?

– Det hadde jeg ingen problemer med overhodet. Det samme sa hun til meg på telefonen.

– Oppleves denne saken fortsatt som en energilekkasje for deg?

– Mye mindre i dag enn i går. Så det går i riktig retning.

– Du spilte kanskje ikke din beste landskamp mot Østerrike tirsdag. Hadde det sammenheng?

– Jeg håper ikke det, sier Myrhol

Han fikk seg en kraftig smell i ansiktet mot Østerrike , men garanterer at det er uproblematisk å spille håndball.

– Hvordan blir det å gå inn i mellomrunden nå?

– Det skal bli deilig. Ordentlig morsomt å snakke håndball. Konsentrere oss om det vi er her for.

Har ikke skapt splid i spillergruppen

– Kan en sånn sak skape splittelse innad i spillergruppen?

– Jeg synes ikke den har gjort det. Det ble tatt opp på minutt én av romjulssamlingen, og jeg synes reaksjonen var helt nydelig. Den gikk på å støtte Nora, sier Bjarte Myrhol.

– Er du fortsatt klar på at det var lav alvorlighetsgrad over hvordan spillergruppen på herrelandslaget håndterte disse bildene?

– Ja, vi synes det, sier Bjarte Myrhol – som også gjør det klart at han etter onsdagens pressetreff slutter å svare på spørsmål om Nora Mørk-saken .

– Det er ikke mer å si, sier den norske landslagskapteinen.