Koteng om mesterliga-tørken: - Litt som forventet

Publisert: 02.08.18 21:15

LERKENDAL (VG) Rosenborgs styreleder Ivar Koteng sa etter sparkingen av Kåre Ingebrigtsen at de tok en risiko. Champions League-drømmen røk.

Rosenborg-styret gikk til det drastiske grepet å fjerne trenerteamet før kvalifiseringskampene mot Celtic. Avgjørelsen vekket stor oppsikt i fotball-Norge, og spillerne uttalte at de var «monumentalt uenig» med styret. Koteng begrunnet avskjeden med dårlig utvikling, men at de ville utnytte klubbens gode stim til å ta klubben et steg videre.

– Man kan få en kortsiktig energi av å skifte trener. Vi tar en risiko, det er ikke sikkert resultatene blir bedre i høst, men på lang sikt tror vi det er en riktig avgjørelse, sa Koteng på pressekonferansen etter sparkingen.

– Som forventet

Men da Champions League-drømmen ble knust onsdag, etter 0–0 på hjemmebane (1–3 sammenlagt) var Koteng skuffet, men ikke over avgjørelsen om å sparke Kåre Ingebrigtsen.

– Det ble litt som forventet i år, når verden ble som den ble, sier Koteng til VG.

– Dere gjorde et trenergrep på forhånd her, litt også med tanke på Champions League, hva tenker du om avgjørelsen nå?

– Det har jo ikke noe med Champions League å gjøre, men vi har gjort riktig grep for å bli et bedre fotballag, det er jeg ganske sikker på, sier Koteng.

– Tror du dere hadde hatt en større sjans for avansement med Ingebrigtsen som trener?

– Det kan man ikke kommentere, sier Koteng.

Champions League-tørke

Rosenborg har nå ikke vært i Champions League-gruppespillet på over 10 år. Heller ikke Marius Lundemo, som var nærmest scoring i 0–0 kampen mot Celtic, vil sette fingeren på om sjansen for avansement hadde vært større med Ingebrigtsen som trener.

– Det er umulig å svare på, og jeg synes det er bra som det er nå, men selvfølgelig har det vært mye støy, men jeg synes vi har vært flinke til å legge det bak oss og ha fokus fremover, svarer Lundemo da VG spør om sparkingen.

Rosenborgs Koteng sa etter sparkingen at de hadde tatt en grundig evaluering før styrets avgjørelse. Likevel føler ikke styrelederen at det er styrets feil at Rosenborg røk ut av Champions League, til tross for at spillerne ønsket å ha med sin gamle trener.

– Vi tenker langsiktig og spiller en og en kamp, sier Koteng.

Tenker dere ikke på Champions League?

– Vi tenker langsiktig hele tiden, og resultat er en konsekvens av hvor gode vi er, fortsetter styrelederen.

– Ikke noe problem

– Hva tenker du om at spillerne, som tross alt er ute på banen, ville ha med seg sine gamle trenere? Ser du ikke noe problem med dette?

– Nei, jeg ser ikke noe problem, men jeg er egentlig ferdig med å kommentere dette. Nå skal vi videre, og det håper jeg de skal og, sier Koteng.

Dere tok grep for å være bedre i Champions League på sikt. Hva tenker du om neste år?

– Nå skal vi trene godt, bli bedre og målet er å bli så god at vi kan komme oss til Champions League en gang, avslutter Koteng.