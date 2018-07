OMKOM: Vibeke Skofterud. Foto: Geir Olsen

Idretts-Norge i sorg etter Skofteruds dødsfall

Det er unison sorg i Idretts-Norge etter at Vibeke Skofterud (38) mistet livet i en ulykke.

Politiet bekreftet i en pressemelding tidligere søndag at det er den anerkjente langrennsløperen som mistet livet i en vannscooterulykke i Arendal søndag formiddag.

Gjennom en lang karriere som aktiv idrettsutøver og langrennsekspert – senest under OL tidligere i år – har hun fått mange venner, som nå er i sorg over den tragiske bortgangen.

Langrennskommentator i NRK, Jann Post, skriver i en sms til VG at dette var en utrolig trist beskjed å få.

– Mine tanker går til Skofteruds familie og venner. Dette er et stort tap for langrennssporten. Vibeke var en fremragende langrennsløper som tilhørte verdenstoppen i lang tid. Hun var en viktig del av landslaget som ble best i verden. VM og OL-gull i stafett ble de store høydepunktene. Etter den aktive karrieren har hun gjennom sin unike kunnskap formidlet idretten hun var så glad i til folket. Både gjennom kommentering og som treningsveileder og inspirator. Hun vil bli savnet. Det er vondt å tenke på at hennes liv endte på denne måten, så altfor tidlig.

Kondolanser strømmer inn på sosiale medier

Fotballprofilen Jan Åge Fjørtoft er blant dem som har tatt til Twitter for å uttrykke sin sorg over Vibeke Skofteruds bortgang i en alder av 38 år.

– Min gode venn, Vibeke Skofterud, verdens herligste jente, verdens tøffeste jente, verdens varmeste jente, har forlatt oss. En jente som aldri vil bli glemt. Og som vil bli dypt savnet. Hvil i fred», skriver han.

Fakta om Vibeke Skofterud * Navn: Vibeke Skofterud * Født: 20. april 1980 (38 år) * Død: 29. juli 2018 * Idrett: Langrennsløper * Aktiv i kvinnelandslaget: 1999–2014 * La opp i august 2015 * Største meritter: OL-gull 4 x 5 km stafett (2010), VM-gull 4 x 5 stafett (2005 og 2011) og NM-gull sprint fristil (2002) * 15 pallplasser individuelt i verdenscupen (første i desember 2001, siste i desember 2012). * Skofterud ble søndag funnet død etter en vannscooterulykke i Arendal. Kilde: NTB

Langrennsekspert i NRK, Fredrik Aukland, skriver at langrennsmiljøet har mistet et fantastisk menneske.

– Langrennsmiljøet har mistet et fantastisk menneske med mye kunnskap, glede og en unik formidlingsevne. Vibeke Skofterud vil bli dypt savnet.



















1 av 8 OL-GULL: Norges stafettlag under vinter-OL i Canada 2010. Skofterud vant overlegent gull sammen med lagvenninnene Therese Johaug, Marit Bjørgen og Kristin Størmer Steira. Helge Mikalsen

– Jeg blir helt kvalm her jeg sitter! Fine, gode og snille Vibeke. Dette var altfor tidlig, skriver den tidligere hockeyspilleren Anders Myrvold.

– Så ufattelig trist å lese om Vibeke Skofterud. En modig ener som har betydd mye for mange. Hvil i fred, skriver Lars Tjærnås, fotballekspert og speider for Vålerenga.

– Dette er så trist! Tanker går til familie og venner! Hvil i fred Vibeke, skriver ishockeyprofilen Mats Zuccarello.

Ordføreren i Eidsberg: – Vi er i dyp sorg

– Det er mange her i Eidsberg som er i dyp sorg nå, sier ordfører Erik Unaas til VG.

Han har også fulgt Skofteruds skikarriere tett, blant annet som tidligere redaktør i bladet Skisport.

– Selv om hun ikke bodd her de siste årene, så kom hun hjem og stilte opp. Hun la aldri skjul på hvor hun kom fra. Som ordfører kan jeg si at hun har vært Eidsberg kommunes fremste ambassadør. Selv om hun fikk tilbud fra andre, valgte hun å gå for det lille grendeidrettslaget Slitu IF.

– Hun har etter karriereslutt også blitt en veldig dyktig foredragsholder – og markerte seg som Eurosports ekspert under OL sist vinter, sier Unaas.

