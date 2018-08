ROSTJERNE: Olaf Tufte, her fra før NM i 2016. Foto: Jostein Magnussen

Tufte dropper VM: – Dårlig samvittighet

Publisert: 11.08.18 08:50

SPORT 2018-08-11T06:50:22Z

Olaf Tufte (42) blir ingen reddende engel for gutta som ønsket å sitte i den norske dobbeltfireren under ro-VM i september. Det bekrefter han overfor VG.

– Det var en veldig vanskelig avgjørelse å ta, en som har gjort vondt i magen i lang tid.

Det sier Olaf Tufte til VG, og bekrefter at han 100 prosent ikke kommer til å stille i VM i Bulgaria i september.

Den opprinnelige planen til Tufte, lagt etter fjorårets VM, var hele tiden at han skulle prioritere familie, trening og arbeid i stedet for VM , men landslagstrener Johan Flodin har ønsket å ha Tufte med allerede i det førstkommende verdensmesterskapet .

Grunnen er enkel: uten Tufte blir det ingen dobbeltfirer i mesterskapet. Med ham hadde de hatt medaljesjanser.

– Det er ikke sikkert dette er den mest riktige avgjørelsen i verden, men for meg og min vei videre, med alle jobbene, familien og strategi Tokyo-OL, så føles det riktig. Jeg er vanligvis god til å legge planer, og følelsen for at jeg har tatt et riktig strategivalg er der. Det er mer samvittigheten overfor gutta og treneren som gnager. Jeg må innrømme at jeg føler dårlig samvittighet fordi jeg etterlater dem, sier Tufte.

Han forteller at han ikke tror han hadde klart å levere 100 prosent Olaf Tufte frem mot og i VM, og at hvis han skulle sitte i båten, så måtte han være helt sikker på at han kunne gi maks.

– Jeg gidder ikke dra til VM bare for å være med, forklarer han.

I tillegg er det det langsiktige målet om Tokyo-OL som gjør at han ikke tør å ta noen sjanser.

– Hvis jeg skyver enda mer på Tokyo-planen min, kan det gå galt. Jeg tåler ikke å skyve på den planen en gang til, sier Tufte.

Ikke nok med det: hans prosjekter på hjemmebane vil også bli forkludret med VM.

– Jeg har ikke lyst til å sitte i VM og konsentrere meg om låvebygging og familien, sier Tufte.

Selv om Flodin hadde håpet å ha med sin veteran, har han full forståelse for valget til Tufte. Han forteller at de har sparret sammen og kommet frem til at det er det riktige valget på lang sikt.

– Det hadde vært veldig kult å ha med Olaf i fireren, men langsiktig tror vi at dette er bedre, sier han, som likevel tror at de kommer til å beholde målsettingen om å ta to medaljer i Bulgaria.