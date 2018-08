LURTE SVENSKEN: Mats Zuccarello (t.h), i godt humør, leverte stor underholdning mot lagkamerat i New York Rangers Henrik Lundqvists «AllStar-lag» på Ullevaal lørdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Zucca herjet i egen hockeyfest på Ullevaal: – For en stjerne han er blitt

Publisert: 11.08.18 16:49 Oppdatert: 11.08.18 17:43

SPORT 2018-08-11T14:49:41Z

ULLEVAAL (VG) (Team Zucca – Team Henke 7–10) Mats Zuccarello (30) inviterte 20.000 publikummere til hockeyfest på Ullevaal stadion. De fikk se en nordmann som smilte, showet og underholdt med fire scoringer.

– Tusen takk til alle som møtte opp i dag, dere har nesten fylt Ullevaal stadion for hockey midt på sommeren, og støttet en veldig god sak, sa Mats Zuccarello i sin tale på høyttaleranlegget etter kampen.

Det var tydelig en stor ære for Oslo-gutten å gjennomføre dette arrangementet som har tatt timesvis å planlegge. Mye arbeid er lagt ned av apparatet rundt stjernene, men Zuccarello har vært ned til detaljnivå-opptatt av å få til en best mulig dag på Ullevaal - med barnefamilier og spredning av hockeyglede i fokus.

Som han selv gir uttrykk for i presseområdet etter kampen, var det en drøm som gikk i oppfyllelse. I seg selv var det stort for han å score på Ullevaal, noe som unggutt håpet på å få til som fotballspiller en dag.

Sammen med sin svenske lagkamerat fra New York Rangers, Henrik Lundqvist, fikk de med seg over 20 NHL -stjerner til Norge denne lørdagen.

Stjernene roser Zuccarello

– For en stjerne han er blitt her, det ser man i dag, sier verdens beste ishockeyback i fjor, Victor Hedman, til VG.

– Han er et enormt idol for publikum her, dette må ha vært stort for ham, følger Henrik Lundqvist opp.

Det var tydelig at NHL-spillerne syntes det var svært gøy å ta del i arrangementet. Alle VG snakket med var svært imponert av hvordan Zuccarello hadde fått dette til.

– Dette skal vi hockeyspillere bare være glad for at vi fikk være med på. Håper det blir flere slike eventer i fremtiden, sa William Karlsson fra fjorårets overraskelseslag Vegas Golden Knights.

Liste over spillere i Zucca og Henke Summer Classic 2018 Mats Zuccarello (New York Rangers)

Henrik Lundqvist (New York Rangers)

Filip Forsberg (Nashville Predators)

Roman Josi (Nashville Predators)

Matthias Ekholm (Nashville Predators)

Derick Brassard (Pittsburgh Penguins)

Carl Hagelin (Pittsburgh Penguins)

Antti Raanta (Arizona Coyotes)

Oliver Ekman-Larsson (Arizona Coyotes)

Victor Hedman (Tampa Bay Lightning)

Ryan McDonagh (Tampa Bay Lightning)

William Nylander (Toronto Maple Leafs)

Zdeno Chára (Boston Bruins)

Loui Eriksson (Vancouver Canucks)

John Klingberg (Dallas Stars)

Hampus Lindholm (Anaheim Ducks)

Nino Niederreiter (Minnesota Wild)

Alexander Wennberg (Columbus Blue Jackets)

William Karlsson (Vegas Golden Knights)

Mats Sundin (NHL Alumni, Toronto Maple Leafs)

Peter Forsberg (NHL Alumni, Colorado Avalanche)

Nikolai Ehlers (Winnipeg Jets)

Artjom Anisimov (Chicago Blackhawks)

Zucca i hovedrollen

Det ble en underholdende ettermiddag for de mange tilskuerne som tok turen. Den mest sette ishockeykampen på norsk jord noensinne hadde mål, finter, vendinger og teknikk flere nivå over det man vanligvis finner i en ishall her i landet.

Selv om tempoet i kampen tidvis bar preg av å være en showkamp i sommerferien til de over 20 NHL-stjernene som hadde tatt turen til Norge, ble det fortsatt lagt prestisje i forsøke på å vinne kampen.

Mats Zuccarello åpnet scoringsballet da han kom alene med Henrik Lundqvist etter en strålende pasning fra Filip Forsberg. Til publikums store jubel gjorde nordmannen ingen feil og satte 1–0 bak sin svenske lagkamerat, men for anledningen rival.

De to hovedpersonene har det siste året, fra kampen ble fastsatt i fjor sommer, spøkt mye om hvem som skulle vinne dette oppgjøret – som først og fremst er et arrangement hvor spillerne stiller opp for veldedighet gitt via Zuccarellostiftelsen, Lundqvist Foundation og Right To Play.

Frekk Zucca-tunnel

Zucca leverte senere i første periode kampens store øyeblikk. Sveitsiske Nino Niederreiter sendte Oslo-gutten alene gjennom nok en gang. Zucca dro av Lundqvist, og la pucken elegant mellom bena på 36-åringen.

Det velkjente «Zuuuuke»-ropet kjent fra Madison Square Garden på Manhattan i New York runget utover Ullevaal stadion.

I andre periode kom scoringene tett. Team Zucca ledet 5–3 før kampens siste del.

Den åpnet nordmannen med å gjøre sitt hat trick. Sveitsiske Nino Niederreiter var nok en gang nest sist på pucken da 30-åringen scoret sikkert.

Det var likevel ikke nok til å vinne kampen. Team Lundqvist satte på en massiv sluttspurt og snudde 3–6 til 8–6.

Zuccarello scoret sitt fjerde og reduserte til 7–8, men den svenske superkeeperens lag vant kampen 10–7.