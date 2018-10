SPILLER GRATIS: Magnus Carlsen krever ikke penger for å spille for Vålerenga i Europacupen. Foto: Niki Riga, eurochess2018.com

I dag kan Vålerenga skrive sjakkhistorie: – En mirakuløs tid for norsk sjakk

SPORT 2018-10-18T06:16:26Z

Aldri før har et norsk lag gått til topps i «sjakkens Champions League», men med Magnus Carlsen på laget er Vålerenga i ferd med å gjøre nettopp det.

Publisert: 18.10.18 08:16 Oppdatert: 18.10.18 08:32

Den norske verdenseneren reddet onsdag remis og tittelen som nummer én på verdensrankingen i et nervepirrende oppgjør mot formspiller Ding Liren , og var samtidig en del av Vålerenga-laget som slo makedonske Alkaloid 3,5-2,5.

Seieren mot det som på forhånd var beskrevet som turneringens storfavoritt, kom etter at svenske Nils Grandelius slo sin motstander – mens resten av laget spilte remiser.

Det førte Vålerenga helt til topps i turneringen før den siste runden spilles torsdag, noe som fikk NRKs sjakkekspert Torstein Bae til å tvitre følgende:

Overfor VG utdyper han:

– Det er stort fordi dette er noe Norge aldri har vært i nærheten av tidligere. Før Magnus Carlsen slo seg opp, var vi et middelmådig minus sjakk-land. Så kom han, og nå erobrer vi skanse etter skanse. Vi imponerer på landslagsnivå, og nå har Vålerenga fått til dette. De stablet sammen et så bra lag at vi hadde forhåpninger før Europacupen, og så presterer de over all forventning samtidig som de har marginene på sin side, sier Bae.

Turneringen har eksistert siden 1954, men aldri før har et norsk lag vunnet Europacupen, som gjerne kalles «sjakkens Champions League». Bae forklarer at norske lag i løpet av historien har overrasket mot noen forventet bedre motstandere, og at de tidligere har vært fornøyde med å havne på rundt 20. plass.

– Det vi så mot superlaget fra Makedonia, er noe vi aldri har vært i nærheten av tidligere, sier Bae.

Han tror Vålerenga må slå det på papiret jevngode St. Petersburg på den siste dagen for å faktisk vinne turneringen, og tror uavgjort kan holde til medalje.

– De er alene i ledelsen, så nå er de favoritter, konstaterer Bae.

Overfor VG sa lagleder Dag Danielsen onsdag at de går for seier, og overfor NTB sa han at de heller ønsket St. Petersburg enn Obiettivo Risarcimento Padova. Om seieren onsdag sa han følgende:

– I dag slo vi verdens beste lag og førsterangerte Alkaloid, og det var Nils Grandelius som avgjorde for oss. Vi har spilt uavgjort mot det laget som er nest best rangert, og vi har slått de tredjerangerte.

