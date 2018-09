STORFAVORITT: Adrian Solberg Akselsen, her med elitetraveren Odd Herakles, kan vinne V76-finalen med Hamre-traveren Roli Eld. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Roli Eld nærmest i V76

SPORT 2018-09-26T06:37:40Z

VGs travekspert, Anders Olsbu, velger å kjøre uten bankere i denne V76-omgangen på Bjerke Travbane, hvor 700 000 kroner ekstra skal fordeles mellom de som klarer syv rette. Men han mener Roli Eld kan være et bankeralternativ.



Anders Olsbu

Publisert: 26.09.18 08:37 Oppdatert: 26.09.18 09:45

Roli Eld har kun tapt for Myhreng Jerker i sine to siste starter og fortjener virkelig en seier igjen.

– Husk på at Myhreng Jerker holdt knepent unna gode Kleppe Slauren under Unionskampen på Färjestad i helgen. Roli Eld møter ingen av deres kaliber her og skal ha en god sjanse uten uhell. Men stallkameraten Troll Solen og Valle Mattis kan muligens yppe seg litt med maks posisjonsklaff, varsler Olsbu.

Dagens banker:

Ingen , men Roli Eld kan være et alternativ. Han har kun tapt for Myhreng Jerker i sine to siste løp.

Dagens luring:

Goldstile (V76-5) gjør en spennende start i Hamre-regi. Ble treer i en Derby-kvalifisering sist.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 216 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2016 kroner

V76-1 (2100ma)

10 DENALI

9 BIANCA SISA

———————————

4 Notimetolose

1 Millers Well

5 Camorra

7 Mr. Chippendale

2 Do It Fass

11 Born Dreamer

8 Cochise

3 Brand New Star

6 Dirtballer

Løpet:

To hester peker seg litt ut i V76-innledningen, som er et løp for de stalansatte.

Favoritten:

Denali ble forstyrret til galopp i første sving sist. Kom bra tilbake etter å ha tapt mye, selv om det ikke ble premie. Gangen før avsluttet hun bra til tredje bak meget gode Normandie Royal og Roxy Lady i en hoppe-Derby-kvalifisering. Møter ingen av førstnevntes kaliber her og skal regnes med en god sjanse. Tredje sist vant hun greit etter et smørløp i lederrygg. Kan absolutt vinne igjen.

Outsiderne:

Notimetolose feilet en del på slutten, men kommer nå ut etter pause og i regi av Jens Kristian Brenne. Hoppa kan være forbedret og kjempe om en trippelplass om hun viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Bianca Sisa var bra i vinter, hvor hun vant fire av seks løp. Nå kommer hun ut i regi av Geir Kihle som har hatt hesten i nærmere tre måneder. Hun skal få et fint løp første gang ut, noe hun også bør få fra spor ni. Hun har gått 1.18 full vei i trening. Skal regnes blant de tre på direkten.

Startsiden:

En feilfri Notimetolose stikker trolig til tet.



V76-2 (1640mv)

6 KAFFELARS

2 BRØDSJØ SPIKA

8 Lille Halvor

4 Sikvelands Bork

———————————

9 Finnskog Diva

3 Spikeld Rapp

1 Årdals Lise

7 Kos Frigga

Løpet:

Jeg ser fire hester med vinnersjanse i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Kaffelars har vært god til to strake annenplasser, bak henholdsvis Hippoline (sto 20 m foran) og gode Løv Teddy. Østre-traveren står fint til i springspor. Skulle han komme foran stiger sjansene, men han er kanskje aller best med ryggløp. Uansett skal han regnes feilfritt.

Outsiderne:

Brødsjø Spika sto i bakspor sist, men satt likevel i tet etter 400 meter og vant enkelt. Feilet bort en topplassering nest sist og vant greit fra tet tredje sist. 4-åringen har et trangt spor, men kommer hun seg feilfritt av gårde, kan hun absolutt vinne igjen. Og skulle Haugland-traveren greie teten, kan hun bli vrien å fange.

Luringen:

Sikvelands Bork feilet i stengt posisjon på siste bortre sist. Feilet håpløst, tapte mye og ble disket. Men vallaken kom flott tilbake og var femte i mål. Han var god til to strake seirer før det. Har et trangt spor å stri med, men skulle han komme seg greit avgårde og holde seg til rett gangart underveis, venter en fremskutt plassering.

Startsiden:

Brødsjø Spika og Kaffelars er flinke fra start.



V76-3 (1609ma)

5 FINNSKOG LUX

4 MINTOR

1 VETLE JON

6 ELDHUSODIN

8 SPIKLASSE

10 SPANG EMBLAN

2 Rem Odin

———————————

3 Eldmia

9 Mira

Løpet:

Et åpent løp, hvor nesten ingen kan avskrives helt. Jeg nærmest helgarderer.

Favoritten:

Finnskog Lux feilet inn i første sving sist og kunne naturlig nok ikke hevde seg til slutt. Gikk et flott løp til seier etter tidlig tetkjenning nest sist. Er best i den posisjonen, men har et par raske innenfor. Skulle han bli sluppet til tet, stiger sjansene.

Outsiderne:

Vetle Jon kommer ut etter pause. Har trent fint, men trenger kanskje løp. Er kjapp fra start og var veldig god til seier over full distanse tredje sist, tross 1.22-passeringer. Sprint er normalt en fordel. Legger han godviljen til helt inn, kan det gå veien igjen. Men han kan være litt lur til slutt.

Eldhusodin har det blitt veldig feil for i det siste, men i sin siste start viste han seg fra sin beste side, da han ble annen bak Vita Sjanell. Sprint, som det også var sist, er ingen fordel, men han er sterk og går til mål. Bare han unngår galoppen, kan han ende blant de tre igjen.

Spiklasse vant lett på Biri sist og er tilbake i slag. Vinner ikke så ofte, har kun tatt tre seirer på 52 forsøk, og er ikke så lett å få inn på bestilling. Men er han like god som sist, er det ikke umulig.

Luringen:

Mintor likte ikke den tunge banen sist og var unnskyldt. Var god til en veldig enkel seier nest sist. Tapte kun knepent for Sol Faksa nest sist etter en bra avslutning. 7-åringen er variabel i prestasjonene, men viser han seg fra sin beste side og det klaffer med posisjonene for velkjørende Dag-Sveinung Dalen, kan det gå veien igjen.

Startsiden:

Vetle Jon, Mintor og Finnskog Lux gjør opp om teten. De to førstnevnte er nok de raskeste.



V76-4 (2100ma)

3 GIGANT INVALLEY

1 AMERICAN CHEQUE

———————————

2 Always On Time

4 Hawking

7 Merles Simone

6 Baritron

8 Hades Håleryd

5 Ronato

9 Carro's Girl

Løpet:

Jeg prøver en duo i dette løpet for varmblodshester som har tjent høyest 900 000.

Favoritten:

Gigant Invalley ble sendt frem i dødens etter en runde sist. Tok ned ledende Hades Håleryd, men kunne ikke stå i mot Valokaja Hindø. Desserud-traveren, som nå blir kuskeforsterket med Gunnar Austevoll, er kjapp fra start. Og skulle han komme seg foran, blir han vrien å ta ned. Men han har raske Always On Time på innsiden.

Outsiderne:

Always On Time sto på fint til tredje bak Moveslikejagger og Kicking Classic sist. Ledet i det lengste nest sist, men ble innhentet av Photo Va Bene på de siste meterne. Var kanongod til seier fra dødens etter pause tredje sist. Helgestad-traveren er klart best på sprint, men takler også full distanse. Slipper han til Gigant Invalley er han normalt på trippelen. Men muligens velger man å sitte foran. Det kan bli tøft til slutt, om åpningen blir hard.

Luringen:

American Cheque kunne ikke hevde seg fra et dårlig spor i en V75-finale meget gode Code Bon vant sist. Var god til seier nest sist etter store deler av løpet i dødens. Blir overflydd, men i et såpass lite felt bør han komme greit ut. Med tøff kjøring i front, stiger sjansene.

Startsiden:

Always On Time og Gigant Invalley kjører om føringen. Hawking og Ronato er også raske, men det blir tøft å ta en lengde på de to innenfor.



V76-5 (2100ma)

11 M.S. TRIPLE J.

8 GOLDSTILE

12 FABIAN B.R.

———————————

1 Sea Samedi

5 Banker Go's

7 Enjoythefuture S.C.

6 Sander Invalley

9 Delicious Dream

3 Nogara

10 Lighthouse West

4 Floyd Fortuna

Løpet:

Jeg sjanser på fire hester i dette varmblodsløpet og setter en Hamre-duo først.

Favoritten:

M.S. Triple J. har gått tre gode løp i Sverige. Har for femte gang på rad fått bakspor, og et dårligere enn i det siste. Men blir det kjøring i front, kan han rekke frem.

Outsiderne:

Colonel Cantab (strøket) har ikke startet på ett år. Har trent fint og gått 1.15,5 over sprintdistanse. Men han trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp etter et så langt fravær. Er kjapp fra start, kan kanskje få teten og skal ikke avskrives. En typisk outsider første gang ut.

Luringen:

Goldstile sto på fint til tredje i en Derby-kvalifisering sist etter siste 1600 meter i dødens. Tapte kun for Crackajack og Robin G.T. da. Nå kommer han ut i Hamre-regi og kan muligens fått enda en veksel. Men det må uansett klaffe fra spor åtte bak bilen.

Startsiden:

Colonel Cantab og Sea Samedi kjører trolig om føringen. Enjoythefuture S.C. er også kjapp, men det signaliseres ryggløp.



V76-6 (1609ma)

1 BAD NITE CALL SAUL

2 VINCENT

6 DONTGIVEME CHOCOLATE

9 Silver Wing

———————————

10 Mc Vet

5 Bastian Lendalund

12 Elma's Rose

4 Intrepid Ibex

8 Joe Comet

3 Mr. Picasso

7 Bom Simoni

Løpet:

Jeg prøver en ny kvartett.

Favoritten:

Bad Nite Calls har vært knallgod til to strake seirer. Sist åpnet han i 1.09-tempo. Fikk en tøff trykk, men vant likevel enkelt. Tok en sterk seier fra dødens nest sist. Forsvarer han sporet, blir han vrien å slå.

Outsiderne:

Vincent var knallgod i seiersløpene i sommer. Skuffet i sin siste start, men er behandlet etterpå og trener fint. Er kjapp fra start, men det spørs om han kan ta en lengde på Bad Nite Calls.

Luringen:

Dontgiveme Chocolate var tapper som tredje bak Spiderman T.G. og Hard Times etter en knallhard åpning i en Derby-kvalifisering sist. Tapte kun for A Brave Heart og Ourastile i startene før. Fortjener snart en seier igjen.

Startsiden:

De to innerste kjemper trolig om føringen, selv om Intrepid Ibex, Bastian Lendalund og Dontgiveme Chocolate også kan løse bra.



V76-7 (2140mv)

3 ROLI ELD

2 Troll Solen

8 Valle Mattis

———————————

4 Torpa Nicklas

11 Briskebyrauen

12 Lex Lodney

13 Fetter'n T.G.

10 Arvesølv

9 Stumne Scott

5 Wik Emil

7 Gandolf

14 Særpefanten

1 Kolnes Kjell

Løpet:

Roli Eld kan være et bankeralternativ.

Favoritten:

Roli Eld har kun tapt for råsterke Myhreng Jerker, som vant Unionskampen mot eliten på Färjestad i helgen, i sine to siste starter. Kan fort vinne V76-finalen.

Outsiderne:

Valle Mattis går gode løp hver gang. Var knallgod til seier etter galopp fra langt tillegg nest sist. Ikke umulig om det løser seg.

Luringen:

Troll Solen avsluttet sterkt etter å ha blitt bakket løs sist. Vant etter perfekt smygløp nest sist, hvor Roli Eld feilet i tet i siste sving.

Startsiden:

Roli Eld kan sitte tidlig i tet.