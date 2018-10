SER FREMOVER: Heidi Weng vil tilbake som en av verdens beste sprintere. Her er hun på landslagssamling i Kvitfjell i september. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Weng evaluerer: – Jeg har tatt veldig mange steg tilbake

KVITFJELL (VG) Heidi Weng (27) er klar på én ting før sesongen: Hun må få opp farten.

2. desember 2016 tok Heidi Weng sin første verdenscupseier i sprint .

Den sesongen ble Weng verdens fjerde beste sprinter bak Maiken Caspersen Falla, Stina Nilsson og Hanna Falk.

Men 27-åringen klarte ikke å følge opp. Forrige sesong var hun ikke i nærheten av sprintpallen. Hun var i én finale, der ble hun sist.

– Jeg hadde håpet at jeg skulle ta et steg frem, men i stedet har jeg tatt veldig mange steg tilbake, kontra den ene sesongen jeg var i nesten alle finaler. Det er litt nedtur, for jeg har veldig lyst til å prestere i sprint, sier Weng til VG.

Ikke bra

Landslagsdamene inviterte pressen til sin årlige høstsamling siste uken i september. Det er bare noen uker til sesongen starter igjen.

Weng er forsvarer av verdenscupen sammenlagt.

– Det gikk kjempebra på distanse forrige sesong, men på selve sprinten kom jeg aldri i gang. Jeg hadde ikke den toppfarten jeg kan ha. Når jeg evaluerer: Sprinten var ikke noe bra, sier Weng til VG.

– Hvorfor gikk det sånn på sprinten?

– Det er litt småting. Alle tenker jeg har gått så mange skirenn, men det har fungert før. Det var mye annet som ikke var bra nok. Totalbelastningen ble for stor. Jeg skulle ha hvilt litt mer, sier Weng.

Svenske Charlotte Kalla vil også gå fort til vinteren. I sommer publiserte hun en video hvor hun viste frem «superkroppen»:

Målet til Weng er å komme tilbake og hevde seg på sprint også. Første mulighet er allerede i verdenscupåpningen lørdag 24. november. Da er det sprint i Ruka.

Vil gå Tour de Ski

Weng har vunnet Tour de Ski to år på rad. Selv om OL ble en nedtur med vraking til stafettlaget som bunnpunktet , så vil hun ikke ofre touren for å toppe formen til VM i Seefeld.

– Jeg har veldig lyst til å gå Tour de Ski. Det er kjedelig å stå over, da har man nesten ikke flere skirenn igjen, sier Weng til VG.

Touren er syv skirenn på ni dager.

Både Ragnhild Haga, Marit Bjørgen og Simen Hegstad Krüger stod over Tour de Ski sist, traff med toppformen i OL og tok gull.

– Om man er i toppform i Tour de Ski, da blir det kanskje ikke så bra i VM. Kanskje man har brukt opp formen. Det er lett å bli syk og sliten, sier Weng.

Men hun er helt klar på én ting: Hun vil gå.

– Det er vanskelig å trene så mye, og ikke gå så mange skirenn som mulig, sier Weng.

Tour de ski avsluttes 6. februar. VM starter i Seefeld med sprint 21. februar.