Carlsen foran VM: – Jeg håper Caruana merker presset

2018-09-18

KRAGERØ (VG) På hemmelig treningsleir i idylliske Kragerø mener Magnus Carlsen (27) at han har en fordel i VM-matchen mot Fabiano Caruana (26) i november.

18.09.18

52 dager gjenstår til møtet mellom verdens to høyest rangerte sjakkspillere i London .

Mens amerikaneren er debutant, spiller Magnus Carlsen om VM-tittelen for fjerde gang – på rad. Det tror nordmannen taler i hans favør.

– Jeg håper Caruana merker presset! Sånn sett kommer jeg til å ha en fordel på starten av matchen, sier Carlsen til VG når vi setter oss ned og prater på Kragerø Resort, der han nettopp har gjennomført ei økt med fotballgolf.

Der var franskmannen Laurent Fressinet og Carlsens danske trener Peter Heine Nielsen med, samt tidligere beachvolleyballstjerne Jan Kvalheim. Verdensmesteren har hatt flere hjelpere på plass i Kragerø, men hvem det er, går han ikke ut med.

– Caruana har to kandidatturneringer bak seg . Det hjelper ham. Men jeg håper at erfaringen fra tre VM-matcher kan hjelpe meg i starten. Du kan forberede deg mentalt så mye du vil, men når du kommer dit og sitter ved brettet, så er det noe ekstra, et ekstra press.

– Jeg vet ikke helt hva som skulle komme som en stor overraskelse på meg. Men det hjelper selvfølgelig ikke hvis du sitter og «bukker» springere og løpere i vildens sky …

Carlsen gliser. Humøret er på topp. Og resultatene til nå i 2018 har vært så bra at det ikke er grunn til noe annet: 1-2-1-2-2-1 på de seks turneringene i klassisk sjakk han har spilt.

Men samtidig innrømmer han:

– Caruana er på papiret den absolutt verste VM-motstanderen, sier Carlsen om 26-åringen som i Sinquefield Cup nylig truet med å skyve Norges sjakkyndling ned fra 1.-plassen på verdensrankingen.

– Fortell om din første VM-match!

– Jeg spilte dønn rævva de første tre partiene i Chennai i 2013. Hvis Anand hadde vært «på» der, så kunne det ha gått annerledes.

– Hva tenker du om mulighetene til å utnytte fordelen din i de første partiene i London?

– Hvis jeg kan få inn et par slag i starten … Ikke nødvendigvis i form av å vinne partier, men å få satt Caruana under press, så presset på ham kanskje blir enda verre ...

Magnus Carlsen er ganske sikker på at matchen mot Caruana blir annerledes enn de to han hadde mot Viswanathan Anand i 2013 og 2014 og mot Sergej Karjakin i 2016:

– Vi i teamet er klare på at Anand og Karjakin var veldig teoribaserte, forberedelsesbaserte. Caruana tenker nok i stor grad i andre baner og føler seg ikke så avhengig av åpningene.

Årets VM-kamp går i det sentrale London. Det betyr at Carlsen – som i New York – får en utfordring med å finne et rolig sted der han kan konsentrere seg 100 prosent.

– Jeg kommer til å ta en tur til London i oktober for å se på forholdene. Foreløpig har vi ikke bestemt noe bosted. Jeg vil også se på spillestedet, sier Magnus Carlsen – og avslører at han kommer til å dra til VM-matchen etter en siste treningsleir i varmere strøk enn Kragerø.

Sted: Hemmelig.

Deltagere: Hemmelig.