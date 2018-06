MESTER: Simona Halep. Foto: Alessandra Tarantino / TT NYHETSBYRÅN

Halep til topps i Roland-Garros: – Jeg kan nesten ikke tro det

NTB

Publisert: 09.06.18 18:38

SPORT 2018-06-09T16:38:43Z

Etter å ha tapt tre strake Grand Slam-finaler lyktes endelig Simona Halep i årets Roland-Garros. Mot amerikanske Sloane Stephens vant rumeneren 3-6, 6-4, 6–1.

I sin fjerde finale var det endelig Haleps tur til å kunne strekke armene i været i seiersrus. Den rumenske verdenseneren tapte finalene i Roland-Garros i 2014 og 2017, mens det ble tap også årets Australian Open-finale i januar.

Finalen mot amerikanske Sloane Stephens ble et fyrverkeri av en tenniskamp, som omsider bikket rumenerens vei.

– Jeg kan nesten ikke tro det. Dette har jeg drømt om siden jeg startet å spille tennis. Og jeg er veldig glad for at det skjedde her i Roland-Garros, i min favorittby (Paris), sa Halep i seiersintervjuet, der hun også sa det ble en vanskelig kamp mot en svært god motstander.

Dermed ble hun den andre rumeneren som har vunnet en Grand Slam-tittel i single. Den første vant hennes manager, Virginia Ruzici, for over 40 år siden da hun vant den samme turneringen.

Kontrollerte inn settet

Finalen startet med at Halep og Stephens vant hvert sitt servegame, før den amerikanske jenta vant tre strake og plutselig ledet 4–1. Den ledelsen ga hun ikke fra seg og kontrollerte settet inn til 6–3.

Akkurat da så det ikke ut som Halep klarte å finne en løsning på hvordan hun skulle stanse storspillet til sin amerikanske motstander, ranket som nummer ti i verden. I sett nummer to gikk Stephens rett opp i 2-0-ledelse, men Halep klarte å få summet seg.

Plutselig så det ut til at rumeneren fant svaret, storspilte og vant fire strake. Stephens kjempet seg tilbake til 4-4, men måtte likevel se at Halep dro settet i land med 6-4, etter at begge spillerne hadde levert spill fra øverste hylle.

Heldig og dyktig

I det tredje settet var Halep både heldig og dyktig da hun gikk opp i 4–0 etter noen ballvekslinger det luktet svidd av. Publikum fikk se det meste av hva en god tenniskamp kan by på, men settet tilhørte rumeneren.

Da Halep gikk opp i 5–0 så det ut til at den amerikanske jenta skjønte hvor det bar, og resten av kampen ble en ren transportetappe for Halep, som vant det tredje settet 6–1.

Halep strakk armene i været og kunne omsider juble for sin største seier i karrieren. Nå kan hun også endelig sette et Grand Slam-trofe på peishyllen.

PS! Søndag spilles finalen på herresiden. Da er det spanske Rafael Nadal som møter Dominic Thiem fra Østerrike.