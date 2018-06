Karsten Warholm: Norsk rekord igjen - slått for tredje gang av Samba

Publisert: 10.06.18 16:12 Oppdatert: 10.06.18 17:05

SPORT 2018-06-10T14:12:48Z

STOCKHOLM/OSLO (VG) Karsten Warholm (22) «perset» med ett hundredel, men måtte se seg slått av langhekk-kometen Abderrahman Samba (22) fra Qatar for tredje gang på halvannen uke under Stockholms Diamond League-stevne søndag.

– Det er fantastisk. Det er norsk og nordisk rekord. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Karsten Warholm til VG pressesonen.

Han tapte duellen mot Abderrahman Samba med 40/100, og etter nederlag nummer tre fikk han mange spørsmål med en slags negativt fortegn. Han sier det er «sjelden kost» å løpe på 47,81 og likevel ende på 2. plass. Alle spørsmålene om hvorfor han er så langt bak Samba, som sier til VG at han begynte å løpe over hekker i fjor, gjør Karsten Warholm «forvirret».

– Det er umulig å si. Jeg skulle like å vite det. Det kanskje har å gjøre med gener. Men jeg er veldig fornøyd, svarer han på spørsmål om han kjenner til hvorfor Abderrahman Samba er blitt så god, så fort.

Samba er på sin side ikke så overrasket. Han sier til VG at han «tror» han kunne tatt VM-gullet fra Karsten Warholm i fjor, hvis han ikke hadde snublet i siste hekk i London.

Karsten Warholm, kledd i svart fra topp til tå (en svart og en hvit sko) før han vrengte av seg ytterklærne i hete Stockholm stadion og gikk ned i startblokkene, ledet nesten som vanlig over den siste hekken før oppløpssiden.

Men så kom Samba - opprinnelig fra Mauretania i Afrika - med sine nå karakteristiske steg og dro fra over de to siste hekkene.

– Det mest «trenbare» er avslutningen. Jeg synes jeg viste takter som jeg ikke har vist de to siste løpene. Jeg pushet helt inn, og håper og tror at jeg har mye å hente på den siste delen, sier Karsten Warholm til VG.

Samba inn til stevnerekord 47,41 sekunder. Warholm 40/100 bak, men til norsk rekord; hans andre på halvannen uke: 47,81 sekunder.

– Jeg ser ikke på hvem jeg skal løpe mot. Jeg bryr meg bare om tidene og tror alltid på meg selv. Jeg prøver å løpe fort, og jeg kan løpe fortere - og jeg fighter helt inn over målstreken, sier Samba.

Bak Abderrahman Samba (22) i Roma 31. mai , bak samme mann i Oslo for tre dager siden.

På Olympiastadion for halvannen uke siden var Norges verdensmester på langhekken 34/100 bak kometen fra Qatar (47,82/47,48) , på Bislett stadion torsdag krysset Samba målstreken hele 62/100 foran Karsten Warholm - som fikk samme tid som da han satte personlig rekord i Zürich under Diamond League-finalen i fjor høst.

– Jeg løp ræva av meg, uttrykte kraftig distanserte Warholm etter duellen mot Samba på Bislett.

(I parentes bemerket: Amerikaneren Rai Benjamin (20) løp inn til verdens nest raskeste tid med 47,02 natt til lørdag under universitetmesterskapet i Eugene. Det betyr at Karsten Warholm må skjerpe seg frem til han skal forsvare VM-tittelen på Sambas hjemmebane i Qatar neste år. Og at det vel å merke «bare» er EM spom gjelder i år) .

400 meter hekk er blitt den nye it-øvelsen i friidrettens mest prestisjetunge stevneserie, Diamond League. To timer etter at Jakob Ingebrigtsen hadde cruiset inn til seier på 1500 meter, var all oppmerksomhet i et «nesten utsolgt» - men langt fra fullsatt - Stockholm stadion rettet mot Samba i bane fem og Warholm i bane syv.

– Nivået på langhekken er blitt slik at det vekker internasjonal oppsikt, fra at det tidligere nesten var en oppvarmingøvelse, sier Karsten Warholm.

Med Tyrkias regjerende europamester Yasmani Copello (30) som outsider i banen mellom de to kamphanene; det hittil overlegne og den veldig revansj-lystne.

Stevnerekorden var åtte år gammel. Satt av Bershawn Jackson med 47,65. Den sto for fall, sett på bakgrunn av Sambas årsbeste og personlige rekord fra Roma (47,48) - og tidene hans fra Diamond League-stevnet i Doha 4. mai (47,57) og den overlegne seieren for tre dager siden (47,60).

Og 47,82 - Karsten Warholms tid da han brøt «drømmegrensen» 48 sekunder i Roma.

Slik ble det. Samba imponerte kolossalt, og Warholm var ikke mye dårligere - selv om han var et stykke bak Samba igjen.