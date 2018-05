HODESJEKK: Ken André Olimb (29) fikk en skikkelig smell mot hodet midtveis i kampen mot Canada. Men lege Ole Fosse (mellom Olimb og reservekeeper Henrik Haukeland) konstaterte etter en spesialsjekk at Norges beste spiller ikke hadde pådratt seg en hjernerystelse. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Olimb etter hodesmell mot Canada: – Føler meg fin

Publisert: 10.05.18 23:47

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-10T21:47:47Z

HERNING (VG) (Norge-Canada 0–5) Norges beste spiller Ken André Olimb (29) måtte få hjelp av landslagslege Ole Fosse da de gikk på en ny smell mot Canada. Nå må Norge få igjen pusten fort til skjebnekampen mot Danmark fredag ettermiddag.

– Nå føler jeg meg fin. Hvis jeg ikke hadde gjort det, ville jeg ikke kommet tilbake, sier Ken André Olimb til VG i pressesonen etter kampen.

Drøyt halvveis inn i kampen taklet Jean-Gabriel Pageau ham mot hodet. Kanadieren ble utvist to pluss ti minutter. Olimb ble først sjekket av lege Ole Fosse på spillerbenken, for han gikk i garderoben for å bli sjekket ytterligere av Fosse.

I et rolig rom, som Ken André Olimb uttrykker det.

Norges landslagslege konstaterte etter en spesiell test at «Kenna» ikke var påført hjernerystelse.

Fakta Én seier over Canada

Norge har slått Canada én gang i VM. Det skjedde i St. Petersburg for 18 år siden. Tore Vikingstad ble matchvinner da hockeygutta slo kanadierne 4-3. Norge endte på 10. plass i turneringen. VM-resultatene mot Canada siden Norge første gang gikk til kvartfinalen i VM i 2008.

VM 2008 i Canada: 1-2 og 2-8 (kvartfinale)

VM 2009 i Sveits: 1-5

VM 2010 i Tyskland: 1-12

VM 2011 i Slovakia: 2-3

VM 2013 i Sverige: 1-7

VM 2014 i Hviterussland: 2-3

VM 2017 i Frankrike: 0-5

VM 2018 i Danmark: 0-5

– Nå gjelder det å få ladet mest mulig energi foran kampen mot Danmark, sier Ken André Olimb med tanke på Norges femte VM-kamp.

– Vi må være mer desperate enn Danmark. De er favoritter, og det er de klar over selv. Vi må vinne i ordinær spilletid, sier Ken André Olimb.

Med tap eller spilleforlengelse (to eller ett poeng) er Petter Thoresens mannskap definitivt ute av kampen om å komme til kvartfinale. Da gjelder det å unngå nedrykk foran de to siste gruppespillkampene mot USA og Sør-Korea.

Ishockeylandslaget tapte 0–5 for Canada i VM i Paris i fjor. Denne gangen scoret også kanadierne fire mål før siste periode. Tre av dem ved superstjernen Connor McDavid (21), som hadde scoret ett mål i løpet av tre kamper før møtet med Norge her i Herning torsdag kveld.

– Vi prøvde å henge med på litt. Men han har et ekstra gir. Vi merket at han er en av verdens beste spillere. Vi kunne trengt ham, sier Steffen Thoresen (33).

Han mener at Danmark er klare favoritter i Jyske Bank Boxen fredag ettermiddag: 80/20 i danskenes favør, med «så god offensiv kraft» som vertene har.

Fakta Norges VM-kamper 2018

Jyske Banken Boxen, Herning

5. mai: Norge-Latvia 2-3 (spilleforlengelse)

6. mai: Tyskland-Norge 4-5 (straffeslag)

8. mai: Finland-Norge 7-0

10. mai: Norge-Canada 0-5

11. mai: Danmark-Norge kl. 16.15

13. mai: Norge-USA kl. 16.15

14. mai: Sør-Korea-Norge kl. 16.15

– Jeg synes vi fremsto bedre enn mot Finland. Canada er bedre enn finnene, selv om de kjørte på mer enn kanadierne, sier Thoresen.

Lars Haugen (31) sier til VG at han gjerne vil starte i mål mot danskene, bare 17 timer etter «skuddhaglskuren» mot Connor McDavid & co. Han mener det er en fordel at stillingen ikke var 1–1 «til siste slutt», og at kanadierne «slo av bryteren» etter hvert.

– Hvordan skal du rekke å restituere på så kort tid?

– Jeg begynte allerede under denne kampen, jeg fikk i meg mer drikke enn vanlig; mat og proteinshake i pausene. Jeg er ikke gått tom. Vi kan ha en mulighet til å slå danskene ved at vi kommer til kampen med bra tempo i kroppen, og at de har hvilt en dag, sier Lars Haugen til VG.

Tobias Lindström innrømmer at Norge tillot Canada å ha det litt for moro, og at utespillerne ikke gjorde «det» lett for keeper Lars Haugen.

– Lars gjorde en god kamp. Det kunne fort blitt flere baklengsmål uten ham, sier VM-debutant Lindström (30).

Han tilføyer at nå gjelder det bare å få litt søvn og å spise godt. Han tenker seg bitte litt om før han svarer «egentlig ikke» på spørsmål om han ser noen fordeler at Norge bare får 17 timer «hvile» fra kampen mot Canada er slutt, til den mot Danmark starter.

– Men det er slik det er, sier Getligaens toppscorer denne sesongen.

– Det blir ikke lett å få sove. Det blir noen sene nattetimer. Det blir isbad, sykling, stretching, mat og søvn, svarer Jonas Holøs rett før midnatt torsdag på spørsmål om hva som nå gjelder.

Norges kaptein sier at han ikke ennå vet om det var lurt av ham å spille mot Canada, etter at han pådro seg en strekkskade mot Finland (0–7) for to dager siden. Det var helt frem til Norges formiddagstrening torsdag uvisst om landslagslege Ole Fosse ville gi ham klarsignal.

– Kroppen føles grei og jeg har ikke lyst til å sitte på tribunen og se på, sier han om årsaken til at han igjen spilte desidert mest av alle Norges utespillere: Over 25 minutter totalt (Johannes Johannesen nest mest med 19 minutter).

– Ser du noen ulemper for Danmarks del, altså noen fordeler for Norge, med tanke på kampen fredag?

– Nei, ingen selvsagte. Vi får håpe de er «fornøyde» (etter 3–2 over Finland). De er kjempefavoritter, men kan kanskje tro at det er lettere enn det blir, svarer Jonas Holøs.

Denne artikkelen handler om Hockey-VM 2018

Herrelandslaget Ishockey