Blinde Bjørnsen ilagt sjakkforbundets strengeste straff: – Muligens første gang

Publisert: 24.05.18 12:25 Oppdatert: 24.05.18 13:36

Ikke lenge etter at han kom tilbake fra utestengelse, ble blinde Stein Tholo Bjørnsen anklaget for juks på ny. Nå er han ekskludert fra Norges Sjakkforbund (NSF).

Et enstemmig styre valgte å ekskludere Bjørnsen som medlem i Norges Sjakkforbund på et styremøte onsdag. Det kommer frem i en pressemelding torsdag.

– Vi har en nulltoleranse når det kommer til juks og er opptatt av at alle våre medlemmer skal spille etter gjeldende reglement, sier president i Norges Sjakkforbund, Morten L. Madsen i pressemeldingen.

Det var i mars i år, rett etter at han kom tilbake fra en to års lang utestengelse, at Bjørnsen ble anklaget for å jukse (se video over). Stein Tholo Bjørnsen har hele tiden hevdet sin uskyld, men sjakkforbundet har nå kommet frem til at han jukset på ny.

– Det er andre gang det har skjedd, og han viser ingen tegn til å la være å fuske. Dette er veldig alvorlig, og vi så oss nødt til å reagere med den kraftigste reaksjonsformen vi har, utdyper sjakkpresident Madsen overfor VG.

En eksklusjon fra forbundet betyr at man ikke kan delta i NSFs turneringer eller øvrige aktiviteter knyttet til medlemskap i NSF. Det omfatter også medlemskap i alle landets sjakklubber.

Dommen er ennå ikke rettskraftig. Bjørnsen har fire uker på seg til å anke dommen. Inntil da er Bjørnsen fortsatt suspendert.

I motsetning til suspensjon gjelder en eksklusjon i utgangspunktet livet ut, og på spørsmål om han husker at dette har skjedd tidligere i Norges sjakkhistorie, er Madsen usikker.

– Vi diskuterte det på styremøte i går, og kom frem til at dette muligens er første gang det har skjedd, sier sjakkpresidenten.

VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med Bjørnsen torsdag.

