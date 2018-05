BOKETTERSYN: Skatt Øst har konkludert i sitt bokettersyn. Fortsatt jobber riksrevisjonen med å se på hvorvidt Norges Idrettsforbund har brukt spillemidlene fra Norsk Tipping på tilfredsstillende måte. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

NIF fikk tre anmerkninger av Skatt Øst: – Tilfreds

Anders K. Christiansen Journalist, VG

Marius Lorentzen/E24

Publisert: 18.05.18 10:07

SPORT 2018-05-18T08:07:57Z

ULLEVAAL (VG/E24) Det faglige innholdet i idrettsforbundets tur til Zambia var så faglig tynt at Skatt Øst omdefinerte store deler av turen til en «feriereise». Samtidig får NIF tilbakebetalt over to hundre tusen kroner etter kemnerens granskning av økonomien på Idrettens Hus.

Det er blant konklusjonene i en rapport Skatt Øst har utarbeidet etter å ha gjennomført bokettersyn i 2014-regnskapet til Norges Idrettsforbund .

Idrettsforbundet har latt VG få lese den om lag ti sider lange kemnerrapporten.

– Kemneren har fått oversendt mange tusen transaksjoner fra 2014, inkludert alle bilagene fra OL i Sotsji. Da er vi tilfreds med at det er såpass få tilfeller vi ikke har klart å dokumentere tilstrekkelig, sier forvaltningssjef i NIF, Stine Schultz Heireng, til VG.

Og det er god grunn til å smile over det økonomiske resultatet av skattemyndighetens granskning: Feil beregning av pensjonsgrunnlaget til de ansatte bidro til at NIF har fått tilbakebetalt totalt 236.918 kroner etter bokettersynet.

Da skattemyndighetene begynte å se på 2014-tallene oppdaget man nemlig feilen som gjorde at de også ettergikk regnskapene for 2013 til og med 2016. Konklusjonen var at NIF hadde rapportert inn for mye pensjonsgrunnlag de to første årene og for lite de to siste årene fordi de bommet på periodiseringen. Samlet sett har NIF betalt for mye i skatt, slik at de har fått igjen penger.

Rapportens to andre punkter er ikke like lystig lesning.

Først: Skatt Øst, som kun har tatt for seg 2014, bet seg merke i en reise til Livingstone helt sør i Zambia høsten dette året. Fem personer tilknyttet norsk idrett utgjorde reisefølge.

Bare én av dem kunne begrunne reisen med det faglige innholdet som forelå, som en jobbreise, mener kemneren.

«Dette da det for denne deltakeren har gått med mer til til faglig aktivitet enn til sosiale aktiviteter. Oslo kemnerkontor har videre vurdert at reisen for de øvrige deltakerne var en skattepliktig fordel ettersom det ikke var et tilstrekkelig faglig innhold og at reisen anses å være en feriereise» står det i rapporten, som er datert desember 2017.

I NIF er man ikke enig i kemnerens bruk av ord:

– Begrepet «feriereise» får stå for kemnerens regning. Vi er ikke enig, for deltakerne hadde et tettpakket program. Men i ettertid ser vi at vi burde dokumentert det bedre. Det var krevende å gjøre dette i forbindelse med en reise for flere år siden. Vi byttet også dokumentsystem i løpet av denne perioden, sier Schultz Heireng.

Prisen på turen ble 170.826 kroner. Av dette ble 32.172 kroner viderefakturert Norges Idrettshøgskole, som var arbeidsgiveren til to av fem deltakere i reisegruppen.

– Vi har et internprogram der ansatte på Idrettens hus kan gi en del av lønnen sin til NIFs solidaritetsprosjekter hver måned. Den aktuelle reisen ble også gjennomført for å skape engasjement rundt bistandsprosjektene og bidra til flere givere internt, sier Heiring.

Ifølge kemnerrapporten var programmet til de som reiste til Zambia slik:

Dag 1: To timer langt besøk i SOS-barneby, samt lyttet til et lite foredrag før felles middag

Dag 2: Dagstur til Bunsanga Village, der man driver et NIF-støttet prosjekt

Dag 3: Safari

Dag 4: Safari, med hjemmebesøk hos skolejente på ettermiddagen

Dag 5: Skolebesøk i fra klokken 09-12. Deretter cruise med middag.

Dag 6: Besøk hos NIF-partner Sport in Action, for å se på en trening.

Skatt Øst har ikke sett på etiske dilemmaer når de har gransket økonomien til Norges idrettsforbund. Et bokettersyn handler ene og alene om formelle, skattemessige forhold.

I rapporten bemerkes det også at to ansatte fikk såpass dyre gaver til sine respektive 50- og 70-årsdager at de skulle vært innrapportert til skattemyndighetene. Etter hva VG forstår skal det være snakk om tidligere generalsekretær Inge Andersen og idrettspresident Børre Rognlien.

Andersen fikk en gave til en verdi av 5065 kroner, mens Rognlien skal ha fått gaver og gavekort til en verdi av 5500 kroner. En tredje ansatt skal ha fått en gave til en verdi av 1763 kroner i en annen forbindelse.

Ifølge kemneren kan det i forbindelse med 50- og 70-årsdager gis skattefrie gaver til en verdi av 3000 kroner. For den tredje ansatte skulle grensen vært satt ved tusen kroner.

– Bokettersynet fikk ingen skattemessige konsekvenser for de ansatte, men NIF måtte betale arbeidsgiveravgift av ekstrabeløpet. Dermed ble beløpet vi fikk i retur fra Skatt Øst noe redusert, sier Schultz Heireng til VG.