TATT IMOT SOM EN HELT: Magnus Carlsen var populær blant barna på Bekkestua barneskole. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hysteri da Carlsen lanserte nytt spill: – Magnus er en stjerne

Publisert: 11.06.18 16:12 Oppdatert: 11.06.18 16:30

SPORT 2018-06-11T14:12:16Z

BEKKESTUA (VG) Magnus Carlsen (27) fortsetter å utvide merkevaren sin. Mandag ga han ut dataspillet Magnus’ Kingdom of Chess.

Under en seanse på Bekkestua barneskole lanserte den norske verdensmesteren sitt hittil siste forretningsprodukt. Da Carlsen ankom stedet, levnet skrikene til over 100 unger liten tvil om hvilken status 27-åringen har opparbeidet seg hjemme i Bærum.

– Det er veldig hyggelig. Det er gøy med så mye entusiasme blant barna. Det er bare viktig at det ikke blir for mye sånt tull for dem, men at de går på skolen også. Selv om det snart er sommerferie, sier Carlsen til VG og gliser – med manageren ved sin side.

– Jeg synes det er kjempegøy å se at en sjakkverdensmester skaper så til de grader glede blant barna. Magnus er en stor stjerne, konstaterer Espen Agdestein.

Lanserte nytt dataspill

Innendørs satt fire av elevene og spilte Magnus’ Kingdoms of Chess da verdensmesteren fra Lommedalen entret rommet. 2.-klassingen Gustav Strand Gulsrud hadde klare tanker om det virtuelle spillet hvor sjakk er et sentralt element.

– Jeg syns det er et veldig fint spill. Det er litt sånn for de barna som har lyst til å begynne å lære sjakk og for dem som er nybegynnere. Jeg syns det er en veldig fin app for litt yngre barn, ikke sånne innmari gode sjakkspillere, men for dem som har lyst til å begynne å spille, forteller Gulsrud til VG.

– Er du en god sjakkspiller, eller har du nettopp begynt?

– Jeg har akkurat, nettopp begynt. Jeg er ikke sånn kjempegod, men jeg er sånn ganske god, forteller 8,5-åringen og smiler.

Spent Carlsen

Spillet er det tredje store dataproduktet fra Team Carlsen. Play Magnus AS ble opprettet i 2013 og teller i dag 16 medarbeidere. Som resultat har selskapet gitt ut spillet med samme navn og appen Magnus Trainer.

I samarbeid med utviklerne i bedriften DragonBox ble «Magnus’ Kingdom of Chess» sluppet på mandag. De ser på barn i alderen fem til ni år som den viktigste målgruppen.

– Det er spennende. Nå har vi en målgruppe som vi ikke har truffet så godt tidligere med de barna som ofte kanskje greier et par nivåer på Play Magnus, eller som ikke kan sjakk i det hele tatt. De ønsker vi å treffe her. Jeg syns det er morsomt at spillet er veldig intuitivt og at du må finne ut av ting selv, forteller Carlsen.

– Hvilke forhåpninger har du til spillet?

– Jeg håper at det kan gi mye glede. Jeg har prøvd det selv. Det er klart at akkurat de sjakkgreiene ikke blir en utfordring for meg da, heldigvis, men jeg syns det ser bra ut. Jeg er veldig spent på mottagelsen.

Lønnsomt

Den uttalte visjonen til verdensmesteren og alle som jobber med og for ham, er å bringe læren om sjakk til flest mulig folk. På den måten skal blant annet barn kunne bli bedre i matte.

Samtidig ligger det naturligvis et økonomisk motiv bak produktene. Play Magnus AS har vokst fra kanadiske Kate Murphy som den eneste ansatte personen i 2013 til 16 tilknyttede personer i dag.

Verdien på selskapet anslås å være i hundremillionersklassen.

Jobber for å utvide ytterligere

Ifølge Carlsens manager er utviklingsmulighetene fortsatt store.

– Som manager for Magnus er jeg veldig entusiastisk og imponert over alt det gode arbeidet som gjøres i Play Magnus. Vi holder også på med nye planer. Det er en kontinuerlig utvikling av spennende ting i det selskapet. Det blir stadig viktigere for meg som manager og for Magnus, selv om det aller viktigste for ham er å spille sjakk.

– Hvilke utviklingsmuligheter fins det i det selskapet?

– De er store. For sjakk er en gigantisk sport og vi har et fantastisk team i Play Magnus. Vi begynner å bli mange folk der. Jeg føler at vi er veldig gode i det store markedet. Appen er bare starten. Selskapet kommer til å være veldig mye mer enn det fremover. Innenfor sjakk generelt er det et stort potensial med tanke på å utvikle produkter og tjenester, sier Agdestein.

Kate Murphy er medgrunnlegger og administrerende direktør i Play Magnus. Hun har stor tro på samarbeidet med DragonBox.

– Deres idé passet oss perfekt. Play Magnus er en sjakkmotor som spiller som Magnus hvor du går rett inn i selve spillet sjakk. Magnus’ Kingdom of Chess er mer et eventyrspill. Da jeg vokste opp, spilte jeg Zelda. Det ligner litt på det. Du går gjennom verdener hvor du har forskjellige utfordringer. Det skaper litt mer magi rundt spillet sjakk, forteller Murphy til VG.