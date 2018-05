KLAR FOR SEMIFINALE: Casper Ruud, her fra et pressetreff før en turnering tilbake i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ruud imponerer i Portugal - til semifinale etter storspill

Publisert: 11.05.18 14:12 Oppdatert: 11.05.18 16:54

(Ruud - Hanfmann 6–2, 6–2) Norges største tennishåp fortsetter å imponere i Portugal. Fredag feide Casper Ruud (19) en gammel kjenning av grusen i ATP Challenger-turneringen i Braga.

Til slutt ble Hanfmann, en spiller som er nummer 132 på ATP-rankingen og en Ruud tapte klart for i en tilsvarende turnering i fjor, slått med overlegne sifre.

– En veldig bra match. Han var veldig stabil, og gjorde nesten ikke feil. Veldig fornøyd med kampen i dag, lyder dommen fra pappa Christian Ruud.

– Han er i form nå og vunnet mange kamper i det siste. Det var en bra spiller han slo i dag. Det er lovende, sier han.

Pappa Ruud forteller at sønnen tapte for Hanfmann i fjor sommer og følte fredagens batalje kunne bli tøff. Det ble istedet svært komfortabelt. To ganger 6–2 sier sitt.

– Casper lå hele tiden litt foran. Han fikk ham litt sur og grinete ved å være stabil og gjøre lite feil.

Møter «supertalenter»

Torsdag var det Dennis Novak som fikk unngjelde i åttedelsfinalen. Med seier igjen fredag skal 19-åringen spille semifinale mot enten Alex De Minaur eller Felix Auger-Aliassime.

Christian Ruud vurderer begge to for å være tøffe motstandere. Begge anses for å være «supertalenter» fra henholdsvis Australia og Canada.

– Felix passer kanskje litt dårlig for Casper, men han er bedre på «hard court» enn på grus. Jeg håper egentlig på ham, fordi Casper slo ham for to uker siden. Han er mer beregnelig, passer Casper bedre. Casper kan vinne, men de er veldig gode de to andre også, sier Christian Ruud.

I god form

Ruud har levert meget bra spill de siste ukene, og gjorde en god figur da han tapte mot meget solide Roberto Bautista Agut (nummer 14 i verden) i München for en uke siden.

29. april tapte han finalen av ATP Challenger-turneringen mot Gianluigi Quinzi.

Ifølge tennis-norge.com gir plassen i semifinalen Ruud 29 nye ATP-poeng og fører ham opp rundt en 164. plass på rankingen.

