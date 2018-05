Generalsekretær Karen Kvalevåg er i full gang med arbeidet med å modernisere Norges idrettsforbund. Foto: Karl Filip Singdahlsen/NIF

«Hva skjer? Klar tale i NIF, jo…!»

Publisert: 25.05.18 19:30 Oppdatert: 25.05.18 20:09

GARDERMOEN (VG) Karen Kvalevåg har ikke vært veldig synlig i offentligheten etter at hun erstattet Inge Andersen. Men nå viser den nye generalsekretæren i NIF at hun har brukt tiden godt.

Det var noe «klype seg i armen-aktig» over det som skjedde i Viper-salen på Scandic Gardermoen fredag ettermiddag.

Etter at vi over år er blitt vant til at konkrete spørsmål møtes med vage svar , der posisjon har vært viktigere enn progresjon for mange idrettsledere, ser det ut til at toppen i Norges idrettsforbund omsider har forstått noe helt sentralt.

At det er nødvendig å forandre seg, før man selv blir forandret.

Et prosjekt med temaet «modernisering» og «digitalisering» kunne fort inneholdt enda mer tåke, men det var noe forfriskende floskelfritt over Karen Kvalevågs presentasjon på «Ledermøtet».

Den har bakgrunn i et godt og systematisk arbeid med å finne ut hvor skoen trykker i egen organisasjon, basert på systematiske tilbakemeldinger internt. Det som kommer frem skal ligge til grunn for å finne ut hva man må gjøre fremover.

Sentralt i dette står erkjennelsen av det som har vært åpenbart sett fra utsiden, men som et selvgodt tidligere regime har slitt med å innse: At tiden har løpt fra organiseringen av norsk idrett.

Den inneholder i dag 112 presidenter og generalsekretærer, byråkratiserende styreledd, et sterkt preg av ineffektivitet, endringsvegring og et syn på at «andre må forandre seg, bare ikke jeg».

Det interessante er at denne beskrivelsen ikke kun kommer fra en surmaget aviskommentator, men nå er godt dokumentert fra innsiden. Ting kan rett og slett ikke bare fortsette som før.

«Interessekamp, liten endringsvilje, ineffektive beslutningsprosesser, treghet og utydelige roller» er blant de viktigste erkjennelsene som fremkommer i idrettens egen «Swot-analyse», en kartlegging av styrker og svakheter.

I tillegg blir dårlige it-systemer og sentrale fellesfunksjoner trukket frem som de fremste hindrene for en mer moderne idrett.

Det er selvsagt for tidlig å heise flagget for at arbeidet med å forandre dette vil lykkes helt og fullt, men den forpliktende og konkretiserende tonen bærer bud om det faktisk har gått opp et lys om at noe må skje.

Selvsagt hadde dette arbeidet vært lettere dersom det ikke hadde vært sovet i moderingseringstimen over så lang tid, men mye heller sent enn aldri, og nå blir det spennende å se hvordan dette arbeidet videreføres inn mot neste års idrettsting på Lillehammer.

De endelige detaljene får vi komme tilbake til, men dersom Kvalevåg kommer i mål med denne linjen, er det betydelige bedre tider i vente. Og da snakker vi om forenkling, brukervennlighet og moderne løsninger, basert på den kanskje viktigste erkjennelsen idrettsledere kan komme til.

At de er der for medlemsmassen. Ikke omvendt.