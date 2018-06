Woods sendte publikum i ekstase

Publisert: 02.06.18 10:40

Tiger Woods viste gammel storhet da han greide en sensasjonell eagle under 2. runde i Memorial-turneringen i golf i Ohio. Publikum jublet vilt over det de så.

– Det fungerte perfekt, sa Woods om sitt fulltreff på det ellevte hullet.

Tilskuerne ble så begeistret at mange av Woods' konkurrenter gjorde en pause i spillet for å få med seg hva som hadde skjedd. Blant dem var verdensener Justin Thomas.

Woods klarte ikke å følge opp stjernetreffet og mislyktes helt på det påfølgende hullet. Like etter ble det stopp i spillet på grunn av fare for tordenvær. Til slutt gikk golfveteranen fredagens runde på 67 slag, som var fem slag under par.

I tillegg til sin ene eagle spilte Woods seg til fem birdier. Han måtte samtidig tåle to bogeyer på veien. Amerikaneren gjorde et solid byks på resultatlista, klatret 23 plasser og er nummer 24 før de to siste rundene, men selv følte han at fredagens runde kunne vært enda bedre.

– Jeg puttet ikke bra i dag. Jeg kunne ha gjort en runde på 62 eller 63 slag, men i stedet gjorde jeg 67, sa Woods.

Han er seks slag bak lederduoen Kyle Stanley (USA) og Joaquin Niemann (Chile).