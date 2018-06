I FIRER: Olaf Tufte satt først i den norske dobbeltfireren også i fjorårets EM. Nå avbryter han den konkurransefrie sesongen for å ro verdenscupen. Foto: Privat

Olaf Tufte gjør uventet comeback: – Utkalt til Heimevernet

Publisert: 01.06.18 07:10

Han har lagt et løp for å ta kunne OL-medalje i Tokyo om to år. Planen var at Olaf Tufte (42) ikke skulle konkurrere denne sesongen. Men fredag ror han verdenscup i Beograd.

– Det er som å være utkalt til Heimevernet. Du stiller når landslaget kaller, sier Tufte til VG.

Han erstatter Nils Jakob Hoff i den norske dobbeltfireren når den internasjonale sesongen drar i gang. Therese Johaugs samboer er opptatt med eksamen på medisinstudiet.

– Jeg har trent 80–90 prosent av det jeg vil gjøre neste sesong, men jeg er klar til å tråkke til, forklarer Tufte.

Tufte inntar stroke-posisjonen i båten og bestemmer takten over de omtrent 220 åretakene som skal til.

– På vårt beste kan vi kjempe om å få metall rundt halsen. Men vi har bare rodd sammen i 10 dager på trening. På det beste fungerer det veldig bra, forklarer han og legger til at prestasjonene har variert.

I fjor satt konkurrerte han i en dobbeltfirer for første gang på 20 år. Det endte med 5. plass i EM. Båten – uten Tufte – ble nummer seks i VM-finalen i Florida. Denne sesongen håper Oscar Helvig, Erik Solbakken og Martin Helseth sammen med Hoff å nærme seg pallen under VM i bulgarske Plovdiv.

Der kommer Olaf Tufte ikke til å delta. Men han ror muligens høstens NM.

– Det er veldig tydelig at jeg bør ta et år uten konkurranser av hensyn til familie, business og min egen helse. Jeg tror fullt kjøre denne sesongen kunne ødelagt den planen jeg har lagt for Tokyo.

Olaf Tufte har likevel gjennom vinteren både vært på høydesamling i Italia og på landslagets samling i Portugal.

– Men jeg vil dette året bruke mer tid på å jobbe med andre ting, sier han.

Makkeren fra OL-bronsen i dobbeltsculler i Rio, Kjetil Borch, kommer til å ro singlesculler i Beograd denne helgen. Mens Are Strandli og Kristoffer Brun er tilbake i lettvekt dobbeltsculler etter at Strandli tok konkurransefri sist sesong . Brun tok på egen hånd Norges eneste medalje i fjorårets VM .

Verdensmester i pararoing, Birgit Skarstein er tilbake i båten etter deltagelsen på kjelke i Pyeongchang. Også lettvektsroeren Ask Jarl Tjøm deltar i Beograd.