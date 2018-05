KJÆRLIGHET: Lionel Messi har erklært sin kjærlighet til Barcelona med å si at han aldri vil spille for noen annen europeisk klubb. Foto: Manu Fernandez / TT / NTB Scanpix

Kun én klubb kan få Messi til å forlate Barcelona

Publisert: 29.05.18 12:38

Lionel Messi (30) avslører at han kan se for seg å forlate Barcelona i fremtiden, men kun for barndomsklubben, Newell's Old Boys.

Messi har de siste årene vært koblet både til PSG og en gjenforening med sin gamle manager, Pep Guardiola, i Manchester City, skal man tro argentineren selv blir det aldri noe av.

– Jeg blir mer og mer sikker på at Barcelona blir min eneste klubb i Europa, sier Messi i et intervju med TV-stasjonen El Trece, ifølge BBC .

Kan avslutte i Argentina

Han åpner derimot for å avslutte karrieren hjemme i Argentina.

– Jeg har alltid sagt at jeg en dag ønsker å spille i Argentina. Jeg vet ikke når det vil skje, men det må bli i Newell's Old Boys, ingen andre steder, sier trollmannen med 552 mål i Barcelona-trøyen ifølge BBC .

Messi kom til Barcelona som 13-åring år 2000, før det var det nettopp Newell's Old Boys som var barndomsklubben hans.

Venter på Ronaldo-nyhet

Mens Messi sverger sin troskap til Barcelona som denne sesongen ble seriemester, så åpnet erkerival Cristiano Ronaldo for en exit fra Real Madrid rett etter at den tredje strake Champions League-triumfen var et faktum lørdag kveld.

– Det har vært veldig hyggelig å være i Real Madrid. Jeg vil uttale meg i løpet av de førstkommende dagene. Jeg vil glede meg over dette sammen med lagkameratene mine, og i løpet av noen få dager vil jeg komme med et svar, sa Ronaldo på direktesendt TV etter å ha løftet pokalen med de store ørene for femte gang karrieren.

I ettertid har han angret, men ikke trukket tilbake uttalelsen.

– Jeg snakket når jeg ikke skulle ha gjort det. Men noe kommer til å skje. Det var ikke rett tidspunkt. Men jeg var ærlig. Jeg angrer det ikke, sa portugiseren ifølge Sky Sports søndag.