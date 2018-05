KLAR FOR NORGES BESTE DAMER: Ole Morten Iversen (venstre), her sammen med Sverige-stjerne Stina Nilsson, under Tour de Ski forrige sesong. Nå er trønderen klar for nye utfordringer. Foto: Bjørn S. Delebekk

VG erfarer: Pappa Iversen blir trener for Johaug & co.

Publisert: 07.05.18 11:16 Oppdatert: 07.05.18 11:34

SPORT 2018-05-07T09:16:06Z

Ole Morten Iversen bytter ut Stina Nilsson og Charlotte Kalla med Therese Johaug og Heidi Weng.

Ifølge VGs kilder er det Iversen som presenteres som trener for det norske damelandslaget på en pressekonferanse klokken 13.30 på Ullevaal Stadion mandag.

Hverken Ole Morten Iversen, landslagssjef Vidar Løfshus eller leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, har besvart VGs henvendelser.

Det var Adressa som først omtalte at Iversen får jobben.

Les også: Emil Iversen: Mener pappa og Northugs eks-trener er damenes drømmeduo

To trenere sluttet

Assistenttrener Sjur Ole Svarstad ga beskjed om at han gir seg for en tid tilbake. Søndag varslet Roar Hjelmeset at OL-sesongen 2018 var hans aller siste som hovedtrener.

Dermed har to viktige trenerstillinger i Norges Skiforbund stått ledig i et snaut døgn.

Les også: Iversen åpner for å trene Johaug og damelandslaget

Fikk ikke forlenget i Sverige

Men i dag blir altså Ole Morten Iversen, også godt kjent som langrennspappa til herrelandslagets Emil Iversen, ny hovedtrener for damene. Iversen har lenge vært en het kandidat til å overta og har innrømmet at han har hatt kontakt med landslagssjef Vidar Løfshus de siste ukene.

Men først i dag, mandag, er han klar for jobben.

Han har siden 2016 vært trener for Sveriges kvinnelag. I april måned ble det klart at han ikke kom til å forlenge den to år lange kontrakten.

Hva som skjer med den ledige assistentjobben er fortsatt uvisst.

