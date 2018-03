POPULÆR: Bendtner er igjen det mest populære valget på Eliteserien fantasy. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bendtner klart mest populær på fantasy

Publisert: 02.03.18 16:27

Valgt av 45 prosent av spillerne er Nicklas Bendtner igjen det klart mest populære valget på Eliteserien fantasy. Men mange har oversett en potensiell juvel på midtbanen.

Bendtner er også den dyreste spilleren på spillet, prissatt til 13 millioner. Foreløpig har 16.200 brukere registrert seg, og av de har nærmere halvparten gått for den danske angriperen.

– Nå skal Bendtner være i Rosenborg fram til VM. Han er eliteseriens beste spiller. Man må bygge laget rundt han. Han er bare best, og han spiller på det beste laget, sier Martin Sleipnes, som har vært med å utvikle Eliteserien fantasy.

Stabæks storscorer Ohi Omoijuanfo er det nest mest populære spissvalget, med 24 prosent i eierandel. Ohi scoret bare to mål færre enn Bendtner i fjorårets sesong. Likevel nøler Sleipnes med å anbefale målscoreren.

– Ohi er vanskelig å forholde seg til. Jeg så alle kampene i fjor og jeg skjønner at folk er mer avventende i år. Han er ganske dyr til å være spiss på Stabæk. Jeg hadde trodd at tallet skulle være mindre. Men han har scoret nå i sesongoppkjøringen.

– Hemmelig juvel

På midtbanen trekker han spesielt frem én spiller han mener flere burde velge.

– Målene til Brann kom fra midtbanen i fjor. Gilbert Koomson (valgt av 20 prosent) var involvert i elleve scoringer i fjor for Sogndal. Han forventer jeg mye av. Jeg er overrasket over at ikke flere har valgt han foreløpig. Han blir en litt hemmelig juvel i et par runder. Så smeller det nok. Jeg tror han blir årets godbit.

Mest valgt på midtbanen er Rosenborgs Samuel Adegbenro, med 30 prosent.

– Både Adegbenro og Helland har vært mye involvert i treningskampene. Det blir nok poeng der også. Adegbenro er en million billigere, i tillegg til at Helland ofte sliter med skader. Men Helland har sagt han har fått nytt treningsprogram. Så kanskje kan dette bli året han knuser rekorder?

– Unngå Wangberg

I forsvarsrekka er Tromsøs Simen Wangberg den mest valgte, med nesten 40 prosent. Sleipnes fraråder likevel å velge fjorårets målfarlige midtstopper.

– Wangberg har en leggskade og er usikker til seriestart. Mange kan gå på en smell der. Han scoret seks mål i fjor. Men det kommer nok ikke til å bli like mye i år. Tromsø får i tillegg et tøft åpningsprogram mot Start, Molde og Strømsgodset, sier Sleipnes og legger til:

– Jeg ville heller gått for en spiller som Alexander Stølås i Haugesund. Han spiller bredt og høyt i banen. I tillegg har du Haugen i Molde, som har et fint startprogram. Man kan doble derfra i starten. I forsvar gjelder det å se an kampprogram og treffe formbølgene.