QATAR: Stadionarbeidere innenfor Lusail stadion desember 2019. Foto: Kai Pfaffenbach / X00446

Boikott av Qatar-VM: − Kan bety over 100 millioner i tapte inntekter

Flere klubber i Eliteserien ønsker at Norge boikotter fotball-VM i Qatar. Et estimat fra Norges Fotballforbund forteller at det kan bety tapte inntekter på over 100 millioner kroner – bare i 2021.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

NFF mener boikott er feil virkemiddel og påpeker samtidig at de har støtte fra flere ekspertmiljøer. Et av miljøene NFF peker på er Amnesty International, men Amnesty avviser at de tar stilling til om boikott er riktig virkemiddel.

– Er dette den riktige saken å bruke et slik virkemiddel på? Hva når det dukker opp andre konflikter som kan være ønskelig at idretten og fotballen markerer med boikott eller andre tiltak? skriver Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, i en e-post til VG.

– Står dere fortsatt på at det er uaktuelt med en boikott?

– De fleste ekspertmiljøer oppfordrer fotballen til å bruke VM som pressmiddel for fortsatte lovendringer i Qatar, og implementering av de reformer som er vedtatt.

– Eksempler på slike miljøer er Amnesty International, Den internasjonale arbeidstaker føderasjonen (ITUC) og den Internasjonale Bygningsarbeiderføderasjonen (Building Workers International). Vi mener det er riktig å følge anbefalingene fra disse ekspertmiljøene. Vi tror det vil sette større søkelys på hva som har skjedd i Qatar at vi fortsetter å jobbe proaktivt frem til mesterskapet.

Frank Conde Tangberg, prosjektleder i Amnesty International Norge, understreker følgende:

– Amnesty tar ikke stilling til boikott. Det betyr at vi hverken oppfordrer aktører til boikott eller fraråder boikott. Vi ser at spesielt det siste har blitt misforstått av enkelte i det siste, sier Tangberg til VG.

MASSIVT: Slik ser Al Bayt stadium ut etter ferdig utbygging. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

På spørsmål om NFF risikerer straff fra FIFA ved en eventuell boikott, svarer Gro Tvedt Anderssen:

– Ifølge FIFAs vedtekter er vi forpliktet til å delta. Om vi skal boikotte er dette en sak vi må utrede konsekvensene av, herunder også om det kan medføre sanksjoner for brudd på vedtektene. Vi kjenner ikke til tilsvarende saker.

En boikott vil på kort sikt få store økonomiske og sportslige konsekvensener for norsk fotball, mener NFF.

– Et forsiktig økonomisk estimat av en boikott er sannsynligvis tapte inntekter på over 100 millioner kroner i 2021, som vil ramme både toppklubber og breddeaktiviteter i norsk fotball, sier generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt.

– Per i dag er det vanskelig å estimere de langsiktige økonomiske og sportslige konsekvensene, for både topp og bredde. Vi kjenner ikke til andre tilfeller der forbund har brutt internasjonale forpliktelser og brutt ut av et idrettsfellesskap, sier Bjerketvedt.

les også Fotball-topper: Boikott av Qatar-VM er ikke riktig virkemiddel

Frank Conde Tangberg er prosjektleder i Amnesty International Norge. Han forteller om hvilke anbefalinger de har gitt til NFF.

– NFF kan bruke stemmen sin internt i FIFA. De bør også få med større fotballforbund som har større innflytelse på FIFA, sier prosjektlederen til VG.

Han mener NFF skal anerkjennes for å delta i debatten. Samtidig påpeker han at de kommende VM-kvalifiseringskampene (mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro i mars), samt artikkelen i The Guardian, er en gyllen anledning til å virkelig trappe opp presset på Qatar.

– Nå må vi være mer offensiv i kravene, og virkelig bruke utestemme om hva vi forventer av Qatar, sier Tangberg til VG.

Amnesty International Norge tar ikke stilling til en boikott, det mener de NFF må avgjøre selv.

– Vi mener at man skal snakke om menneskerettighetssituasjonen i Qatar høyt, både internt i FIFA og offentlig.

Eliteserieklubbene Tromsø, Strømsgodset, Viking, Odd, og Brann har støttet et forslag til NFF om boikott av fotball VM i Qatar i 2022. Flere spillere har også kastet seg inn i debatten.

les også Klar tale om fotball-VM: – Driver utbytte på graven til døde arbeidere

Styret i Rosenborg Ballklubb støtter ikke Tromsø ILs oppfordring til boikott av VM i Qatar 2022. Det kommer frem i klubbens årsmelding, gjengitt av Eurosport.

En av grunnene til klubbenes boikott skal være rapporten til den britiske storavisen The Guardian som skriver at funn basert på informasjon fra regjeringskilder viser at over 6500 fremmedarbeidere fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka har mistet livet i Qatar siden landet for ti år siden vant konkurransen om å arrangere fotball-VM 2022. Ifølge The Guardian er 37 av dødsfallene direkte tilknyttet stadionbygging.

les også Ber NFF boikotte fotball-VM - Ståle Solbakken forstår kritikken

Siste i rekken til å slenge seg på initativet til Tromsø, er Norsk Supporterallianse, en uavhengig interesseorganisasjon for supporterklubber. Troms og Finnmark Idrettskrets støtter også initiativet om boikott.