IKKE FORNØYD: Hans Falk. Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Raser mot karanteneforvirring: − Politisk skandale

Mens ishockeylandslaget må på karantenehotell etter VM i Lativa, slipper fotballandslaget det samme etter de kommende treningskampene i juni. Nå etterlyser sykkelmiljøet en samlet norsk idrettsbevegelse.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er svært betenkt over at idretten ikke skal fremstå samlet. Dette er utøvere som utøver yrket sitt i utlandet, men likevel blir det gjort forskjell på om man sparker en fotball, er en olympisk utøver eller er en syklist eller sender av gårde pucker. Det gjør meg betenkt på vegne av idrettsbevegelsen hvis det er slik at det enkelte særforbund skal søke særskilt og ikke samlet, sier Jens Haugland, lagsjef i det norske profflaget Uno-X Pro Cycling til VG.

Laget har 19 nordmenn og seks dansker i rytterstallen.

Da VG var i kontakt med ham tidlig lørdag morgen, var signalet fra Norges Cykleforbund at alle norske utøvere som sykler for lag på de to øverste nivåene i sykkelsporten (WorldTour eller ProTeam - hvorav Uno-X tilhører sistnevnte), pluss et par ryttere fra lavere nivå, ville få fritak for karantenehotell gjennom å være aktuelle for OL.

De norske herrene har fire plasser til landeveisrittene i sommerens OL. Med den definisjonen som sykkelforbundet hadde lagt til grunn, ville det bety at rundt 30 herresyklister ville være definert som OL-aktuell.

– Selv om de har én prosents sjanse eller 99 prosent sjanse, så behandles de likt. De er alle OL-aktuelle, sa sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk til VG lørdag morgen.

Han var da klar på at de ikke skulle strekke en strikk, men at man hadde mange ryttere som aktuelle for å dekke forskjellige scenarioer.

SAMLING: Jens Haugland (midten) ønsker en mer samlet norsk idrettsbevegelse. Foto: Berit Roald / NTB

I etterkant snakket VG med flere i Olympiatoppen, blant annet om vurderingen til Cykleforbundet og situasjonen rundt håndballaget Vipers. Olympiatoppens Marit Breivik bekrefter til VG at de av Vipers’ norske spillere – som denne helgen spiller for Champions League-seier i Budapest – som er aktuelle for det norske håndballandslaget til OL, vil slippe karantenehotell når de kommer hjem, mens resten av laget må være minst tre døgn på karantenehotell.

Breivik er klar på at det utøverne som står på den såkalte «longlisten» – bruttotroppen – som regnes som utøverne som aktuelle og dermed kan få unntaket for karantenehotell.

– Det skal ikke være noen spekulasjoner på det. Det er tillitsbasert, sier hun til VG.

KARANTENE: Det norske ishockeylandslaget må være minst tre døgn på karantenehotell etter VM i Latvia. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

Falk sier selv at han hadde gjort vurderingen i samråd med Olympiatoppen og fått aksept for den, men lørdag ettermiddag fikk Falk en ny beskjed: Kun utøverne som sto på longlist ville dekkes av karantenehotell-unntaket.

– Vi er ikke fornøyd med det. At fotballspillere får unntak fra karantenehotell for å spille treningskamp, mens våre syklister, ikke får unntak når de skal hjem for å kjøre det norske mesterskapet ... Jeg skjønner ikke helt hva de holder på med. Det er en skandale, mener Falk.

Svensken kaller det en «politisk skandale» og er klar på at han mener at sannsynlighetene for å ta med smitte tilbake til Norge er minimal grunnet den strenge testregimet de er under.

For Uno-X vil det etter all sannsynlighet bety at flere av deres utøvere må på karantenehotell om de reiser hjem i forkant av NM i Kristiansand i midten av juni, mens andre ryttere på laget vil stå på longlisten til OL og dermed ha unntak for karantenehotell.

– De skal hjem for å sykle nasjonale mesterskap, og så skal fotballen få fritak for å spille en treningskamp mot Luxembourg i Spania. Man må bruke sunn fornuft. Jeg respekterer norske myndigheters behov for å ha et kontroll på innreise, men et minimum er at norske toppidrettsutøvere behandles likt, sier Haugland.

AKTUELL FOR OL? – Jeg er jo én av ikke så mange norske syklister som er god nok for OL, så ja, jeg er jo aktuell, selv om jeg per dags dato nok ikke er på laget. Vi har jo noen bedre norske ryttere i fjell enn meg, sier Alexander Kristoff. Han er glad for unntaket for karantenehotell, men: – Jeg forstår hvis folk synes det er usolidarisk og urettferdig at noen har unntak, mens andre ikke har det. Foto: Stuart Franklin / Pool / GETTY POOL

Karanteneregelverket Skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser ble fjernet tidligere i mai, noe som gjør at idrettsutøvere som kommer hjem fra en konkurranse (som tidligere var definert som en nødvendig arbeidsreise) fra Storbritannia eller et EØS/Schengen-land må på karantenehotell så lenge det er over 150 smittetilfeller per 100 000 innbygger i landet de siste 14 dagene. I henhold til gjeldende regelverk må man være på karantenehotell frem til negativt resultat på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter innreise. Resten av innreisekarantene kan gjennomføres i egen bolig eller annet egnet sted. To unntak har blitt gitt for regelen: For profesjonelle fotballspillere som vender tilbake fra landslagsoppdrag i utlandet og for norske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell som kommer tilbake til Norge etter konkurranseforberedelser eller konkurranser i utlandet i forbindelse med forberedelse eller kvalifisering til OL og Paralympics i Tokyo. Vis mer

Generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Karen Kvalevåg, sier at NIF siden pandemien startet har jobbet for et bredt unntak for toppidretten.

– Samtidig har vi også jobbet med et å få unntak fra karantenehotell for utøvere som må reise til konkurranser for å kunne kvalifisere seg til OL eller PL, eller som må gjennomføre slike reiser med tanke på de siste forberedelsene til lekene. Vi er takknemlige for at vi har fått på plass dette unntaket. Samtidig er vi i tett dialog med myndighetene for å få utvidet unntaket til å omfatte alle arrangementer som vi har meldt inn til myndighetene, ikke bare konkurranser som ledd i forberedelser og kvalifisering til OL og PL i Tokyo.

Kvalevåg sier de ble overrasket over at skillet mellom nødvendige arbeidsreiser og feriereiser ble fjernet.

– Toppidrettsutøvere er på nødvendige arbeidsreiser når de trener og konkurrerer utenlands, derfor jobber vi nå systematisk for å få på plass de nødvendige unntakene, sier hun.

Statssekretær Emma Lind i Kultur- og likestillingsdepartementet sier man nå ser på det totale smittetrykket, og ikke hvorvidt reisen var nødvendig eller ei.

– Regjeringen har besluttet å gi unntak for karantenebestemmelser for en begrenset krets med toppidrettsutøvere. Karantenehotell er et viktig virkemiddel for å redusere importsmitte. Det er derfor viktig at unntak ikke blir for omfattende.

– Toppidrettsunntaket gjelder derfor for en tydelig avgrensbar gruppe utøvere. Unntaket er gitt på klare vilkår og det er en forutsetning at retningslinjene som idretten har utarbeidet for gjennomføring av den justerte innreisekarantenen etterleves. Det vil ikke bli gjort noen ny vurdering av unntak for toppidrett før medio juni, i forbindelse med eventuelle lettelser og innføring av trinn 3 av regjeringens overordnede gjenåpningsplan, sier Lind.