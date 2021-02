HARDT SKADET: Tiger Woods måtte hasteopereres tirsdag kveld. Foto: Ryan Kang / FR171219 AP

Tiger Woods blir ikke siktet etter bilulykken

Tiger Woods (45) kjørte av veien og ble alvorlig skadet tirsdag. Golfstjernen slipper siktelse etter bilulykken.

Av Magnus Gamlem

– Dette var en ulykke. Vi behandler det som en ulykke, sier politisjef i Los Angeles, Alex Villanueva, under et pressetreff på Facebook og Instagram.

Ifølge han er det ikke beviser for at Woods var påvirket da ulykken inntraff. Golferen blir heller ikke siktet for uforsvarlig kjøring.

– Dette forblir en ulykke. En ulykke er ikke et lovbrudd, sier Villanueva.

Woods kjørte av veien, traff et tre og rullet flere ganger rundt med bilen tirsdag. Redningsmannskaper måtte bruke en metallstang og øks for å redde superstjernen ut av den vrakede bilen.

45-åringen var den eneste personen i bilen. Ingen andre biler var involvert i ulykken.

Politiet som etterforsker saken har ennå ikke avdekket hvor fort Woods kjørte da han braste ut av veien. Los Angeles Times skriver at fartsgrensen der det skjedde, er 45 miles i timen, som tilsvarer 72 km/t. Området regnes som ulykkesutsatt.

Woods ble fraktet til sykehus etter ulykken, hvor han ble hasteoperert i føttene.

– Vi takker alle for den overveldende støtten og meldingene gjennom denne tøffe tiden, heter det i en uttalelse på Woods’ Instagram-konto.

– Han er våken, mottakelig og blir bedre på sitt rom ved sykehuset, skriver Tigers team videre, og takker legene, de øvrige sykehusansatte, politiet og brannvesenet.

I uttalelsen utdyper Anish Mahajan, overlege ved Harbor-UCLA Medical Center, om Woods’ skade.

– Mr. Woods pådro seg betydelige skader i nedre del av høyrebeinet. Han ble hasteoperert av traumespesialistene ved Harbor UCLA Medical Center. Knuste, åpne brudd på både øvre og nedre deler av skinnebeinet og leggbeinet ble stabilisert med en kombinasjon av skruer og staver, skriver overlegen.

Woods var til stede under PGA-turneringen The Genesis Invitational i helgen, der hans egen stiftelse er medarrangør. Magasinet GolfDigest skriver at golferen blant annet skal ha vært på banen sammen med basketballspilleren Dwyane Wade og skuespilleren David Spade i forbindelse med en «photoshoot», og gitt golfkurs til flere andre kjendiser. Woods spilte ikke selv, da han har slitt med en ryggskade i lengre tid.

Han har ikke spilt en turnering siden november i fjor. Superstjernen uttalte i helgen at han håpet å rekke Masters-turneringen i april.