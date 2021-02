VERDENSMESTER: Sturla Holm Lægreid poserer med gullmedaljen i Pokljuka. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

Lægreid hylles av forbildet Fourcade: − Betyr veldig mye

POKLJUKA (VG) Sturla Holm Lægreid (23) tok VM-gull på normalen. I målområdet fikk han gratulasjon av forbildet Martin Fourcade (32) - som er mektig imponert.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er virkelig imponert. Han er så god for alderen sin. Mange journalister har spurt meg om jeg ser meg selv i Sturla, og på skytebanen har vi en veldig lik holdning. Men da snakker jeg om meg selv som 30-åring, ikke da jeg var 23 som han er, sier Martin Fourcade til VG og fortsetter:

– Å være så moden som han er for alderen er veldig imponerende.

For ett år siden var det nettopp franskmannen som tok gull på normaldistansen under VM i Anterselva. Onsdag leverte årets komet Sturla Holm Lægreid et perfekt skiskytterløp og vant foran tyske Arnd Peiffer og kompis Johannes Dale.

Fourcade la opp etter forrige sesong, men er på plass i Pokljuka fordi han er i IBUs utøverkomité. Og etter rennet var det en kry Lægreid som fikk en gratulasjon fra sitt store forbilde.

– Det er veldig store ord å få høre fra ham. Jeg fikk en liten gratulasjon av Fourcade i mål og det betyr veldig mye for meg så mye som jeg har prøvd å kopiere ham. Han er en av tidenes beste skiskyttere. Det er veldig stort, sier Lægreid.

REGJERENDE MESTER: Martin Fourcade feirer gull på normaldistansen i VM for ett år siden. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

Fourcade er også fornøyd med at nordmannen har valgt nettopp ham som forbilde.

– Jeg er veldig stolt over at det er han som følger etter meg som mester på denne distansen. Det gjør meg også stolt når jeg tenker på at jeg kan ha vært en inspirasjon - for det han gjorde i dag både i løypa og på standplass var vakkert å se på. Så jeg er veldig glad om jeg inspirerte ham, sier Fourcade.

les også Fourcade om Besseberg-rapporten: – Viser at jeg ikke var gal

Franskmannen er spesielt imponert over måten 23-åringen taklet presset på.

– I dag var han mannen å slå. Han hadde det røde startnummeret. I kveld er han verdensmester. Og han viser i dag at han ikke er en nykommer, han er en mester som takler presset, sier han.

Også Johannes Dale kunne juble for bronsemedalje på normalen: