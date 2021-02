Kommentar

Barn behøver beskyttelse: TV-sjokket må vekke idretten

Av Leif Welhaven

Janne Amble og Kadafi Zaman står bak dokumentarserien «Norge bak fasaden» på TV 2, som denne uken satte fingeren på en mørk side ved norsk idrett. Foto: Marit Hommedal / NTB

Norsk idrett kan ikke leve med at en trener kan få fortsette etter å ha slått et barn. TV2s rystende dokumentar er nok et bevis på at det haster å renovere et handlingslammet straffesystem.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

På papiret har norsk idrett et system som skal kunne fange opp forhold som ikke bør høre hjemme i landets største folkebevegelse.

Det finnes et domsutvalg.

Det eksisterer et regelverk.

Det er formelle sanksjonsmuligheter i NIFs lov.

Men dessverre er forskjellen på teori og praksis desillusjonerende himmelropende – og flere ganger har idrettsledere med åpne øyne sagt nei til å tette åpenbare huller i systemet.

les også Idrettsforbundet krever tydeligere FHI-svar om idretten

Den reelle beskyttelsen for barn og unge er nemlig høyst begrenset.

Norsk idrett har innordnet seg slik at det både er vanskelig å varsle og å få en sak opp for domsutvalget I Norges idrettsforbund.

Berit Kjøll beklaget på vegne av norsk idrett, etter avsløringene i «Norge bak fasaden». Foto: Frode Hansen

Det er slått alarm om en tydelig systemsvakhet flere ganger, spesielt av Oslo idrettskrets. Men nå sørger TV 2s bunnsolide dokumentarserie «Norge bak fasaden» virkelig for å sette tema på dagsordenen.

Forhåpentligvis vil det vekke idrettsledere å høre de personlige historiene om idrettens skyggesider. Noen konklusjoner bør være glassklare, og temaene som problematiseres i programmet må adresseres:

Barn skal ikke risikere å bli trakassert av en trener.

En trener som er bøtelagt for å ha slått et barn skal rett og slett ikke få fortsette i trenergjerningen.

Krets og forbund kan ikke få skyve ansvaret nedover når noen fortvilet forsøker å si fra.

Et lite og lukket miljø bør ikke ha så mye makt over om et varsel blir fulgt opp eller skrinlagt, gitt faren for kameraderi og vikarierende motiver.

les også Ordet må fange!

Det store spørsmålet er nå hvordan norsk idretts øverste organ vil forholde seg til det som helt sikkert blir en omkamp på årets idrettsting, etter at flertallet sist vendte tommelen ned for forandring av straffesystemet.

Den gangen var visst hensynet til «miljøers selvstendighet» så viktig at idrettstinget ikke ønsket å opprette et uavhengig organ som kunne vurdere om en sak skal opp for domsutvalget eller ei.

Handlingslammelsen var ikke til å forstå den gangen, og det forblir ubegripelig at en verdibasert organisasjon ikke har prioritert handlekraft for å beskytte barn, eller sørget for at andre kritikkverdige saker får en konsekvens.

les også Knusende rapport om idretten: Tendenser til strukturell rasisme

Men systemsvakheten favner vidt.

Langs en annen akse er det absurd å se hvordan sykkelforbundet i måned etter måned har trenert avgjørelsen om hvorvidt ekspresident Harald Tiedemann Hansen skal anmeldes til domsutvalget, etter hvordan han kjørte VM i 2017 i grøften, med alvorlige konsekvenser for mange. Et arbeidsutvalg bestående av folk fra samme miljø er ikke en uhildet instans til å fatte et slikt type spørsmål, og har nå klart å parkere fremdriften siden sist sommer.

Heldigvis kan det være bedre tider i vente for alle som liker rettferdighet bedre enn kameraderi.

VG vet at det nå jobbes med å få på plass en skikkelig varslingskanal, og at det nok en gang vil bli debatt om å løfte påtaleansvaret ut av miljøene det gjelder og over på uavhengige hender.

Noe annet enn at en systemendring omsider kommer på plass, vil være en ren fornærmelse overfor den tryggheten som trengs i norsk idrett.

Ofte er det effektivt å få frem historiene som i sum underbygger hvorfor noe svikter – noe vi må håpe at er tilfelle etter dokumentaren. Det bør nemlig ikke være behov for enda flere skrekkhistorier før idrettslederne våkner.